Deve scontare oltre un anno per vari reati, arrestato 31enne a Montopoli

Nella mattinata del 19 aprile i carabinieri della Stazione di San Romano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino straniero di 31 anni.

Il provvedimento, emesso il 17 aprile 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pisa – Ufficio Esecuzioni Penali, dispone la detenzione per l’espiazione di una pena residua pari a un anno e sei mesi di reclusione.

La condanna è legata a diversi reati commessi negli anni passati: l’uomo è stato infatti riconosciuto colpevole di oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, per fatti avvenuti a Pontedera nel dicembre 2019 e a Montopoli in Val d’Arno nel gennaio 2022.

Il 31enne, già sottoposto in precedenza alla misura degli arresti domiciliari, è stato rintracciato dai militari presso il proprio domicilio.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Pisa, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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