Disability Week dell'Università di Firenze: il ministro Alessandra Locatelli all'evento finale su transizione scuola-lavoro

È arrivata alla conclusione la Disability Week dell’Ateneo fiorentino, programma articolato di iniziative pensato per rafforzare una cultura dell’inclusione, dell’accessibilità e della partecipazione attiva all’interno e all’esterno della comunità accademica.

Oggi, martedì 21 aprile, si è svolto l’ultimo appuntamento, ospitato nel Museo dell’Opera del Duomo di Firenze e dedicato al tema cruciale della transizione scuola-lavoro per le persone con disabilità, con un focus sulle buone pratiche per l’autonomia.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali portati dalla rettrice Alessandra Petrucci, da don Fabio Marella, direttore dell’Ufficio per la Pastorale delle Persone con Disabilità dell’Arcidiocesi di Firenze, dal consigliere sport e salute Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano, dalla consigliera a pari opportunità e accessibilità universale della Città metropolitana Michela Monaco e dall’assessore del Comune di Firenze a welfare, accoglienza e integrazione Nicola Paulesu. Era presente il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana Bernard Dika.

All’incontro è intervenuto il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. A seguire si è tenuto un confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle associazioni, con l’obiettivo di individuare strategie condivise per un inserimento lavorativo realmente inclusivo. A coordinare la discussione è stata la delegata Unifi a Inclusione e diversità Maria Paola Monaco (vedi scheda allegata).

Nel corso della mattinata, inoltre, è stato conferito il Premio Giulia Santoni agli autori Alessia Cassarà e Tommaso Fanucci. Il riconoscimento, dedicato a chi racconta l’inclusione come principio che guida le comunità, è intitolato alla studentessa Unifi di Infermieristica e volontaria della Confraternita di Misericordia di Terranuova Bracciolini, deceduta il 5 agosto 2025 in un incidente stradale mentre era impegnata nel servizio di trasporto di un paziente a bordo di un’ambulanza.

Sempre nella giornata di oggi, infine, si sono tenute visite oculistiche preventive gratuite in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti al plesso di via Gino Capponi, a testimonianza dell’impegno concreto dell’Ateneo nel promuovere il benessere e l’accesso ai servizi.

“Durante la Disability Week l’Ateneo fiorentino ha proposto diverse iniziative per riflettere sulla disabilità: dal successo nello sport alle difficoltà incontrate nella vita di tutti i giorni – ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci –. Gli eventi hanno rappresentato un’occasione per riaffermare l’impegno verso l’inclusione da parte dell’Ateneo che da tempo ha attivato numerosi servizi di consulenza, orientamento, tutorato e supporto allo studio”.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

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