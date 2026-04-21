'Le donne nella Liberazione di Pisa': tre passeggiate con videoproiezioni firmate Acquario della Memoria

Un'immersione nella memoria e nella storia di Pisa: per il fine settimana del 25 aprile triplo appuntamento con il Walking Cinema targato 'Acquario della Memoria', passeggiate con videoproiezioni che raccontano la città durante la Seconda Guerra Mondiale, tre film itineranti costruiti con archivi, testimonianze e racconti e dedicati quest'anno alle figure femminili.

Si parte venerdì 24 aprile con 'Bombe 1943 speciale Rosa Ribelle, donne, guerra e Liberazione'. Testimonianze dirette, materiali d’archivio, suoni e musica restituiscono in forma immersiva lo shock della guerra vissuta in città. Dall'entusiasmo dell'inizio ai primi allarmi aerei, dalle corse nei rifugi alla falsa convinzione che "la città della Torre” sarebbe stata risparmiata. Fino al 31 agosto del 1943 quando, in meno di 10 minuti, interi quartieri della parte sud della città vengono rasi al suolo dai bombardamenti: Sant'Antonio, Porta a Mare, la stazione, la Saint-Gobain, il Canale dei Navicelli, San Marco, San Giusto. Insieme alle videoproiezioni ci saranno letture dal vivo a cura di Giulia Solano dell'associazione Vivavoce, tratte dai diari di Anna Manetti e di Tina Tomasi, due straordinarie cronache private dell’estate 1944. Partenza alle 21 da Logge di Banchi, arrivo alla Cittadella alle 22.30, biglietti a 12 euro, informazioni prenotazioni sul sito www.acquariodellamemoria.it.

Sabato 25 aprile 'Mura Night Experience speciale Pisa liberata 1944': le videoproiezioni accompagneranno una camminata guidata serale in quota sulle Mura di Pisa dedicata alla percorso della Liberazione della città, dai giorni del fronte dell’Arno alla riconquista della libertà. Un racconto corale che intreccia storie individuali e storia collettiva nelle vicende dell'estate del 1944, con Pisa nella morsa della guerra, la lunga attesa dell’arrivo degli Alleati, la vita quotidiana tra occupazione, violenze nazifasciste e resistenza. Un’esperienza coinvolgente per ricordare, ora più che mai, le atrocità della guerra. Partenza alle 21 da Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli alle 22.30, biglietti a 10 euro più prevendita, informazioni prenotazioni sul sito www.muradipisa.it.

Gran finale domenica 26 aprile alle 18.30 con 'Coltano 1945, storie di prigionia, guerra e contrabbando', un itinerario sulle tracce del gigantesco campo di prigionia allestito fra luglio e ottobre 1945, circondato dalla più vasta area fuorilegge della penisola, la pineta del Tombolo, fra contrabbando, feste, prostituzione, criminalità, dove finiscono anche Dario Fo, Walter Chiari, Raimondo Vianello ed Ezra Pound. Fra criminalità grande e piccola sorge un girone infernale all’ombra della pineta e nelle aree verdi fra Coltano e la grande area pineta del Tombolo. Per lo speciale “Rosa Ribelle, Donne, guerra e Liberazione” si parlerà in particolare del fenomeno della prostituzione a cui sono costrette, spinte della miseria, molte povere donne, tra ragazze locali ed altre che seguirono l’avanzata degli Alleati dal sud Italia. Ritrovo alle 21, partenza e arrivo presso la Villa Medicea di Coltano, biglietti a 12 euro, informazioni prenotazioni sul sito www.acquariodellamemoria.it.

Questi percorsi fanno parte di un lungo progetto di ricerca e narrazione della memoria collettiva, costruito negli anni attraverso raccolte di archivi privati, diari e testimonianze dirette sul periodo della guerra a Pisa grazie al supporto di numerosi partner fra cui Fondazione Pisa, Università di Pisa, Comune di Pisa, ANPI provinciale, Regione Toscana. Il programma 2026 è inserito all'interno del calendario di iniziative promosse e finanziate dal Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito della 'Festa della Toscana 2026 - Un ponte per la pace'.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa