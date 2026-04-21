Eccellenze industriali: il sottosegretario Dika visita due aziende, a Montale e Pistoia

Due aziende profondamente legate al territorio, nate come realtà familiari, che hanno saputo svilupparsi puntando su visione e capitale umano. Sopralluogo nelle scorse ore del sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika e del sindaco di Montale Ferdinando Betti allo stabilimento del Gruppo Grassi e alla Rustici-Metra. Entrambe le realtà sono in forte espansione, la prima ha potuto beneficiare di contributi in innovazione, ricerca sviluppo e internazionalizzazione, su bandi promossi da Regione Toscana, mentre la seconda rientra in uno scorrimento di una graduatoria già finanziato.

“Il legame con il territorio e la valorizzazione delle professionalità uniche che ci sono nel tessuto industriale pistoiese - ha sottolineato Dika - sono la vera forza e il valore aggiunto di queste realtà sorprendenti che abbiamo visitato. Sostenere le imprese che hanno voglia di investire ed espandersi è il nostro compito come istituzioni. Siamo perciò al fianco del Comune di Montale, e ringrazio il sindaco Betti, ma in generale di tutti i Comuni della Toscana che dialogano per cercare soluzioni che creino sviluppo e favoriscano il lavoro di qualità. Siamo in ascolto inoltre per creare occasioni formative che rispondano ai fabbisogni delle aziende e di una occupazione qualificata per i giovani”.

Il Gruppo Grassi è un'azienda metalmeccanica leader nella componentistica per macchinari ad alto valore tecnologico, conta circa 130 dipendenti di cui molti giovani ingegneri e tecnici, con un piano di assunzioni ambizioso per i prossimi mesi, che si coniuga ad un significativo ampliamento del sito produttivo. Una realtà legata a filo doppio con il territorio che fa degli investimenti in tecnologia, infrastrutture e nell' occupazione dei giovani, i propri punti di forza.

Rustici-Metra è anch'essa una storica azienda del pistoiese, che dal settore del mobile ha affrontato una riconversione industriale importante e ora opera nell'indotto ferroviario producendo materiale rotabile in alluminio. 5 anni fa fu acquisita dal Gruppo internazionale Metra che ha conservato il know how mantenendo la dirigenza del sito di Montale nella famiglia Rustici. Un felice connubio che ha permesso di continuare a crescere, arrivando a circa 170 dipendenti e a produrre grazie a importanti commesse dei maggiori gruppi europei impegnati nel settore ferroviario, a partire dalla vicina Hitachi.

Entrambe le aziende continueranno ad essere supportate, nei rispettivi percorsi di sviluppo, da parte della direzione competitività territoriale di Regione Toscana

Fonte: Regione Toscana