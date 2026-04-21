Empoli Fencing Club, grandi risultati a Bastia Umbra: Rossi sul podio, cinque qualificati a Riccione

Si è conclusa con grandi soddisfazioni per l'Empoli Fencing Club la seconda prova del circuito di spada svoltasi a Bastia Umbra, che ha visto la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia.

Sul podio della gara è salito Samuele Rossi, conquistando un eccellente terzo posto nella seconda prova. Con questo risultato, Rossi ha bissato il podio già ottenuto nella prima prova di Ravenna, chiudendo il percorso con un meritatissimo secondo posto assoluto dopo le due prove.

Il giovane atleta è seguito dal Maestro Agostino Gerra, con la collaborazione di Giovanni Mannini, parte fondamentale del lavoro tecnico.

Prestazioni di rilievo anche per gli altri atleti del club:

· Camilla Santalucia è uscita ai sedicesimi di finale, ma ha dimostrato carattere e cattiveria agonistica, qualità sottolineate dal suo allenatore, il maestro Bene.

· Utreras Camilo, Mia Giotti e Ginevra Barbalace hanno gareggiato con grinta, cedendo solo un po' alla tensione – comprensibile dato l'alto livello della competizione, che ha messo in fila circa 200 spadisti in entrambe le gare.

Qualificazione al Campionato Italiano di Riccione

Oltre a Samuele Rossi, si sono qualificati per la fase finale nazionale anche Alessandro Celentano e Simone Bottiglieri, entrambi assenti a Bastia ma pronti a rappresentare l'Empoli Fencing Club sulla pedana più importante.

Un ringraziamento speciale va anche alla SS Annunziata di Empoli, struttura che ospita quotidianamente gli allenamenti del club, definita dagli atleti e dallo staff come "un posto importante per la nostra crescita e per il nostro lavoro".

“Questo è il risultato del lavoro che stiamo facendo con tutti i nostri ragazzi – commenta la società – e ricordiamo sempre che il risultato di un singolo è il lavoro di tutti. Bravi ragazzi, siete il nostro orgoglio.”

Prossimo appuntamento: Campionato Italiano a Riccione, dove tutti gli atleti qualificati si giocheranno le medaglie.

Fonte: Empoli Fencing Club - Ufficio Stampa

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