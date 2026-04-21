Un percorso in Comune, anche a Empoli, contro le discriminazioni di persone Lgbtqia+

La Direzione "Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia - Ambito Sociale" della Città Metropolitana di Firenze ha organizzato il percorso formativo "Diritto di Essere", dedicato ai dipendenti dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze e dell'ente stesso, per favorire l’eliminazione di ogni tipo di trattamento discriminatorio nei confronti delle persone LGBTIQA+ e le famiglie omogenitoriali.

I temi trattati riguardano il linguaggio inclusivo, le situazioni affrontate dalle persone e famiglie LGBTQIA+ nei rapporti con gli enti pubblici, gli approfondimenti giuridici e le testimonianze dirette delle associazioni.

Il progetto "Diritto di Essere" è realizzato in collaborazione con le Associazioni LGBTIQA+ del territorio AGEDO Firenze Odv, Azione Gay e Lesbica Firenze Odv, Famiglie Arcobaleno Aps e Rete Lenford Avvocatura LGBTI+ Aps e promosso dalla Città Metropolitana di Firenze in quanto partner della Rete Re.A.Dy.

Il finanziamento della specifica formazione avviene grazie a risorse proprie dell'ente, oltre al contributo di Regione Toscana, a seguito della Delibera GRT 569/2025 e dell'approvazione del 9° Accordo tra Regione Toscana e Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Rete Re.A.Dy. da parte del Consiglio Metropolitano con Delibera n. 41/2025.

L'incontro formativo di quattro ore prevede un test finale e sarà replicato in diverse zone del territorio metropolitano nelle seguenti date:

- Martedì 21 aprile a Pontassieve ore 13:30, presso il Palazzo Municipale, Sala del Consiglio del Comune, Via Tanzini 30

- Giovedì 23 aprile a Firenze ore 13:30 presso la sede della Città Metropolitana di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Sala Pistelli, Via Cavour 9

- Martedì 28 aprile a Empoli ore 14:30 presso il Convento degli Agostiniani, Sala del Cenacolo, Via dei Neri 19

- Martedì 5 maggio a Borgo San Lorenzo ore 14:00, presso il Palazzo Municipale, Sala Pio La Torre, Piazza Dante 2

Ogni dipendente potrà partecipare, anche da remoto a un solo incontro e riceverà un attestato di partecipazione. In allegato la locandina e il programma del Corso in dettaglio.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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