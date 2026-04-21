Festa di Primavera, successo a Ponte a Egola: quasi 3mila presenze in Piazza Guido Rossa

Quasi tremila presenze nell’arco dell’intera giornata e una Piazza Guido Rossa — per la prima volta palcoscenico dell’iniziativa — animata fin dalle prime ore del mattino: si chiude con un successo strepitoso la 14ª edizione della Festa di Primavera a Ponte a Egola.

Organizzata da Confcommercio Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola, con il patrocinio del Comune di San Miniato, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, la manifestazione ha trasformato il cuore della frazione in un grande spazio a cielo aperto dedicato alla socialità, al commercio e all’intrattenimento.

Soddisfatta la Presidente del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola, Valentina Turini: “La festa è stata un successo, con una grande partecipazione di famiglie e bambini. Come CCN ci siamo impegnati molto, ma ci siamo anche divertiti: si è creata una bella aggregazione, ed è questo l’aspetto più importante”.

“La prima edizione in Piazza Guido Rossa è stata molto positiva: nonostante gli spazi ampi, l’evento è risultato ben organizzato e raccolto. Anche nei giorni successivi abbiamo ricevuto tanti complimenti, soprattutto per la varietà delle attività presenti”.

“Tutti hanno dato il proprio contributo e questo ha fatto la differenza. Con ogni probabilità, l’affluenza è stata persino superiore rispetto agli anni precedenti”.

“È stato un grandissimo successo, con oltre 3mila presenze nell’arco della giornata: un risultato che premia l’impegno dei commercianti” commenta il Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa, Luca Favilli “Una sfida nuova, quella di Piazza Guido Rossa, ma l’esito è stato eccezionale e rappresenta una chiara testimonianza di quanto il tessuto commerciale sia prezioso per il territorio.”

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa