Gonfalone d’argento alla Savino Del Bene, campione del mondo

Il Gonfalone d’argento, massima onorificenza del Consiglio regionale della Toscana, si aggiunge ai trofei raccolti nella bacheca della Savino Del Bene Volley Scandicci. Motivo del riconoscimento, la vittoria al campionato del mondo per club ottenuta nel corso dell’inverno in Brasile nella finale giocata contro un’altra squadra italiana, la plurititolata Conegliano. Sul tetto del mondo la Savino del Bene è arrivata dopo la delusione della finale Champions 2025, persa proprio contro Conegliano. E l’assalto alla Champions si ripeterà anche quest’anno con la partecipazione alle final four di Istanbul, dove in semifinale, il 2 maggio prossimo, Scandicci affronterà le padrone di casa della Eczacibasi Dynavit. A consegnare il Gonfalone d’argento nelle mani del presidente della Savino Del Bene Volley Scandicci, Sergio Bazzurro, è stata la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi. La cerimonia si è svolta nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. Alla cerimonia sono intervenuti i consiglieri regionali Francesco Casini e Claudio Gemelli.

“Oggi conferiamo il Gonfalone d’Argento alla Savino Del Bene Volley, un riconoscimento deciso nei mesi scorsi e consegnato oggi compatibilmente con gli impegni della squadra - ha detto la presidente Stefania Saccardi - Questo premio nasce da un risultato straordinario: la vittoria del Campionato del Mondo per club 2025 in Brasile, un traguardo che rende orgogliosa tutta la Toscana. Savino Del Bene è una realtà fortemente radicata nel territorio che, in poco più di dieci anni, ha raggiunto i vertici della Serie A1 e del panorama internazionale, grazie al valore delle atlete, dello staff e dell’intero club. Guardiamo con fiducia ai prossimi impegni europei, con l’auspicio che la squadra continui a portare in alto i colori della Toscana. I successi di questa squadra sono anche un esempio per i giovani - ha concluso Saccardi - lo sport non è solo competizione, ma educazione, socialità e crescita. È questo il risultato più importante, reso possibile anche dal lavoro prezioso di tante associazioni e volontari sul territorio”.

Questa la motivazione che la presidente ha letto prima di consegnare il riconoscimento: “Il Consiglio regionale della Toscana conferisce il Gonfalone d’Argento, la massima onorificenza dell’Assemblea legislativa regionale, alla Savino Del Bene Volley di Scandicci, per uno straordinario percorso sportivo che ha portato questa società sul tetto del mondo. Il punto più alto di questa bellissima storia è il Campionato del Mondo per club 2025, conquistato in Brasile contro Conegliano al termine di una finale tutta italiana di altissimo livello. Un successo storico che consacra la Savino Del Bene Volley campione del mondo, portando Scandicci e la Toscana al vertice assoluto della pallavolo internazionale. Questo risultato rappresenta il culmine di un percorso di crescita costante che ha visto la società affermarsi progressivamente anche in Europa, con la qualificazione alla Champions League e le successive partecipazioni alle massime competizioni continentali, fino ai successi in Coppa CEV e in Challenge Cup, che hanno consolidato il club tra le realtà più importanti del volley europeo. La Savino Del Bene Volley ha saputo costruire nel tempo un'identità sportiva forte, fatta di continuità progettuale, competenza tecnica e capacità di competere stabilmente con le migliori squadre internazionali, diventando un punto di riferimento della pallavolo femminile italiana. La sua storia nasce nel 2012 dall’incontro e dall’evoluzione di realtà sportive del territorio scandiccese, con l’impulso determinante del presidente Paolo Nocentini (presidente dell’azienda sponsor della squadra, ndr). Da quel progetto iniziale è iniziato un percorso di crescita rapido e strutturato, che ha portato prima alla scalata delle categorie nazionali e poi alla promozione in Serie A1 nel 2014. Da allora la società ha saputo consolidarsi ai massimi livelli del campionato italiano, diventando una presenza stabile nella Serie A1 e una delle espressioni più solide e competitive della pallavolo nazionale. A nome del Consiglio regionale, desidero esprimere le più sentite congratulazioni alla società, alla dirigenza, allo staff tecnico, alle atlete e a tutte le persone che hanno contribuito a questo straordinario percorso, che rende orgogliosa la Toscana. Con il conferimento del Gonfalone d’Argento, la Regione intende riconoscere non solo un grande successo sportivo, ma anche i valori di impegno, squadra, visione e radicamento territoriale che la Savino Del Bene Volley rappresenta con continuità e autorevolezza ai massimi livelli internazionali”.

“Sono commosso – ha esordito il presidente della Savino Del Bene, Sergio Bazzurro. – Le ragazze hanno fatto che quello avremmo voluto facessero ma senza essere sicuri di arrivarci. Le ringrazio e spero che continuino su questa strada. Così come ringrazio anche l’allenatore Marco Gaspari, che è molto bravo e del quale le ragazze seguono i consigli. Ringrazio anche Antropova, che ha rappresentato e rappresenta una spinta in più”.

“È un grande piacere essere qui, perché non è mai scontato ricevere un riconoscimento – ha detto Ekaterina Antropova, opposto della squadra di Scandicci e della nazionale italiana. – Siamo davvero orgogliosi di questo Gonfalone d’argento, che è segno che il nostro impegno e i nostri successi hanno permesso di farci conoscere a tutta la Toscana. E siamo orgogliosi di affrontare, per il secondo anno di fila, le final four della Champions”.

Anche Linda Nwakalor, centrale di Scandicci, si è detta orgogliosa del riconoscimento del Consiglio regionale: “Sarà di stimolo a impegnarci per fare sempre meglio”.

Felice del riconoscimento, l’allenatore Marco Gaspari. “È un premio al lavoro delle atlete, dello staff tecnico e della società – ha detto. – Siamo cresciuti molto e ora sarà necessario alzare ancora l’asticella, perché non siamo più una squadra da scoprire”.

Fonte: Ufficio stampa

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