Grosseto, sventata aggressione sessuale: donna si salva grazie ai vicini

Attimi di paura ieri sera a Grosseto per un presunto episodio di tentata violenza sessuale avvenuto poco dopo le 21. Una donna, uscita dalla propria abitazione per gettare i rifiuti, sarebbe stata improvvisamente avvicinata e bloccata da un giovane.

La vittima, riuscita a liberarsi dalla presa, avrebbe iniziato a urlare chiedendo aiuto. Le grida hanno richiamato l'attenzione dei residenti degli edifici vicini, che sono scesi in strada accorrendo in suo soccorso. In pochi istanti il gruppo di persone è riuscito a circondare il ragazzo, impedendogli di allontanarsi e allertando il numero di emergenza 112.

Il giovane avrebbe tentato di sottrarsi al blocco dei presenti, senza però riuscirci fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che lo hanno preso in consegna e accompagnato in caserma per gli accertamenti.

La donna, sotto choc, ha riportato una lieve ferita al naso ed è stata successivamente ascoltata dagli investigatori per la denuncia dell'accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

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