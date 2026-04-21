Grosseto, sventata aggressione sessuale: donna si salva grazie ai vicini

Cronaca Grosseto
Condividi su:
Leggi su mobile

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 21. Una donna, uscita di casa per gettare i rifiuti, sarebbe stata avvicinata e bloccata da un giovane in strada. Il ragazzo è stato circondato e bloccato fino all'arrivo dei Carabinieri

Attimi di paura ieri sera a Grosseto per un presunto episodio di tentata violenza sessuale avvenuto poco dopo le 21. Una donna, uscita dalla propria abitazione per gettare i rifiuti, sarebbe stata improvvisamente avvicinata e bloccata da un giovane.

La vittima, riuscita a liberarsi dalla presa, avrebbe iniziato a urlare chiedendo aiuto. Le grida hanno richiamato l'attenzione dei residenti degli edifici vicini, che sono scesi in strada accorrendo in suo soccorso. In pochi istanti il gruppo di persone è riuscito a circondare il ragazzo, impedendogli di allontanarsi e allertando il numero di emergenza 112.

Il giovane avrebbe tentato di sottrarsi al blocco dei presenti, senza però riuscirci fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che lo hanno preso in consegna e accompagnato in caserma per gli accertamenti.

La donna, sotto choc, ha riportato una lieve ferita al naso ed è stata successivamente ascoltata dagli investigatori per la denuncia dell'accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Notizie correlate

Grosseto
Cronaca
12 Aprile 2026

Incendio in un palazzo a Grosseto: evacuate 40 persone

Momenti di paura nella notte a Grosseto, dove un incendio è scoppiato intorno alle 4 in uno stabile di via Parini. Le fiamme hanno reso necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione [...]

Grosseto
Cronaca
9 Aprile 2026

Controlli ai distributori a Grosseto, riscontrate irregolarità

Sono stati intensificati i controlli della guardia di finanza ai distributori di carburante nel territorio di Grosseto: è stata riscontrata una serie di irregolarità. Sono stati effettuati 30 controlli e [...]

Grosseto
Cronaca
1 Aprile 2026

Scontri Torino, confermate misure cautelari: resta ai domiciliari un 22enne toscano

Nessuna modifica alle misure cautelari per i tre manifestanti arrestati durante gli scontri avvenuti a Torino nel corso della manifestazione pro Askatasuna del 31 gennaio scorso. Il Tribunale del Riesame [...]



Tutte le notizie di Grosseto

<< Indietro

torna a inizio pagina