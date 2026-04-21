In Mugello la municipale controlla 89 moto: 16 le violazioni

89 moto e 2 autoveicoli controllati, 16 violazioni accertate. Questo il bilancio dell’operazione “Passi sicuri” condotta congiuntamente dalla Polizia locale Unione Mugello e dalla Polizia Metropolitana sabato 18 aprile sulla SS 65, Passo della Futa e Passo della Raticosa.

L’attività interforze di sicurezza stradale si è concentrata in particolare sul transito dei motociclisti con 6 posti controllo lungo la viabilità tra la località Santa Lucia nel comune di Barberino di Mugello e la località Raticosa nel comune di Firenzuola, in entrambe le direzioni, con 10 operatori della Polizia locale Unione Mugello impiegati nel territorio di competenza e 6 operatori della Polizia Metropolitana nel territorio comunale di Firenzuola. Nel dettaglio le sanzioni elevate: 2 per guida con tasso alcolemico superiore a 0.5 g/l, 3 per omessa revisione, 2 per alterazione del veicolo non assoggettato a verifica ed omologazione, 5 per assenza documenti al seguito, 2 per velocità non adeguata e 2 per rumori molesti durante la guida, con 3 veicoli sospesi dalla circolazione, 2 patenti di guida e 2 carte di circolazione ritirate e sospese.

Fonte: Unione Comuni Mugello - Ufficio stampa