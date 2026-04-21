Incidente sul lavoro questa mattina a Castelfalfi, frazione del comune di Montaione, dove un uomo di 49 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala, riportando un trauma alla testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 , che hanno prestato le prime cure al lavoratore. Visto il trauma cranico riportato, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Qui, a seguito degli accertamenti clinici e strumentali, il quadro è risultato meno critico rispetto alla valutazione iniziale e il codice di gravità è stato quindi riclassificato in giallo.

Sul posto anche la medicina del lavoro dell'Asl Centro.