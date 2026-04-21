Inseguimento per le vie di Arezzo, avevano appena rubato un portafogli: due denunce

Inseguimento per le vie del centro di Arezzo oggi pomeriggio, finito con l'auto bloccata dalla polizia. Tutto è iniziato intorno alle 18 quando gli agenti hanno notato una macchina sospetta davanti a un supermercato: intimato l'alt il mezzo ha accelerato, iniziando la fuga verso il centro cittadino con una serie di manovre pericolose. Scattato l'inseguimento, dall'auto sarebbe stato gettato qualcosa dal finestrino. Il mezzo è stato fermato in via Baldaccio e gli occupanti portanti in questura per accertamenti.

I poliziotti sono tornati nel punto in cui hanno visto il lancio dal finestrino trovando in un'aiuola un portafogli. Grazie ai documenti presenti all'interno è stata rintracciata la proprietaria, che ancora si trovava al supermercato a fare spesa, ignara di essere appena stata vittima del furto. La donna ha sporto denuncia. I due occupanti dell'auto, di origini peruviane, sono stati denunciati per ricettazione e fuga all'alt delle forze dell'ordine. A entrambi notificato un foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo per tre e quattro anni.

Notizie correlate