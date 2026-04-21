Inseguimento per le vie di Arezzo, avevano appena rubato un portafogli: due denunce

Vittima del furto una donna che stava facendo spesa in un supermercato. Gli occupanti dell'auto sono fuggiti all'alt della polizia
Inseguimento per le vie del centro di Arezzo oggi pomeriggio, finito con l'auto bloccata dalla polizia. Tutto è iniziato intorno alle 18 quando gli agenti hanno notato una macchina sospetta davanti a un supermercato: intimato l'alt il mezzo ha accelerato, iniziando la fuga verso il centro cittadino con una serie di manovre pericolose. Scattato l'inseguimento, dall'auto sarebbe stato gettato qualcosa dal finestrino. Il mezzo è stato fermato in via Baldaccio e gli occupanti portanti in questura per accertamenti.
I poliziotti sono tornati nel punto in cui hanno visto il lancio dal finestrino trovando in un'aiuola un portafogli. Grazie ai documenti presenti all'interno è stata rintracciata la proprietaria, che ancora si trovava al supermercato a fare spesa, ignara di essere appena stata vittima del furto. La donna ha sporto denuncia. I due occupanti dell'auto, di origini peruviane, sono stati denunciati per ricettazione e fuga all'alt delle forze dell'ordine. A entrambi notificato un foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo per tre e quattro anni.
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