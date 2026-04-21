La Toscana a Barcellona per Seafood Expo Global

Anche quest’anno la Regione Toscana rinnova la propria presenza al Seafood Expo Global, la principale vetrina europea dedicata ai prodotti ittici, in programma a Barcellona dal 21 al 23 aprile. All’interno dello spazio espositivo messo a disposizione dal Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (Masaf), la Toscana si presenta con una delegazione di otto operatori del settore pesca e acquacoltura. Seafood raggruppa tutta la filiera ittica e rappresenta un appuntamento di primaria importanza per operatori del settore e istituzioni coinvolte nel sostegno al settore.

“Il Seafood rappresenta un crocevia strategico per l’intera filiera - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -: un’occasione irrinunciabile per gli operatori di promuovere le proprie produzioni di qualità e per le istituzioni di illustrare le politiche regionali volte alla valorizzazione di un comparto economico fondamentale, capace di generare innovazione, crescita e nuova occupazione. Come Regione Toscana, sosteniamo con convinzione questa visione: è solo attraverso il confronto internazionale che le nostre aziende possono crescere e promuovere il marchio Toscana nel mondo”.

Nello stand della Regione, oltre all'esposizione dei prodotti ittici, viene rappresentata l'identità del territorio toscano tra arte, saperi, tradizioni e cultura gastronomica, offrendo ai visitatori internazionali un’esperienza completa del sistema Toscana

Fonte: Regione Toscana