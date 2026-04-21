Manutenzione del verde in corso a Vinci e nelle frazioni

Lavori di manutenzione del verde a pieno regime per gli operai del Comune di Vinci.

Stanno così proseguendo le operazioni di sfalcio che coinvolgono tutto il territorio comunale, rispettando un programma che ha dato precedenza alle frazioni, per poi spostarsi nel Capoluogo e nel borgo, e continuare a Spicchio e Sovigliana con il Parco dei Mille, il giardino Terzani e il giardino della Costituzione (nei pressi dello skate park), zone quest’ultime che vedranno nuovi passaggi degli operai comunali.

“Stiamo mantenendo la tabella di marcia che ci eravamo prefissati, dando la priorità al mantenimento della visibilità e quindi la sicurezza nelle strade comunali delle nostre frazioni – spiega Giulio Vezzosi, assessore alle manutenzioni del Comune di Vinci.

Se anche il tempo continuerà ad aiutarci, completeremo tutto il territorio comunale entro poche settimane, così da ripartire nei tempi previsti per il successivo piano di sfalcio”.

La manutenzione continua nelle due settimane che chiudono aprile con gli interventi previsti a Vitolini e su Viale Togliatti a Sovigliana.

L'amministrazione comunale e l'ufficio tecnico hanno infine deciso - come negli anni passati - di svolgere le opere di manutenzione del verde delle scuole al sabato.

Il Comune di Vinci ricorda che è possibile segnalare la necessità di manutenzione del verde tramite il portale dedicato, seguendo la procedura al link https://vinci.ldpgis.it/urp/app/inserisci_segnalazione.php. È inoltre possibile chiamare l’Ufficio relazioni con il pubblico allo 05719331,o scrivere a urp@comune.vinci.fi.it, o andare di persona negli uffici di Via R. Fucini a Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa