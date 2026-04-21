Maxi operazione antidroga della polizia a Firenze: 21 indagati per associazione a delinquere

Cronaca Firenze
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Blitz coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia: eseguite misure cautelari con il supporto di più reparti sul territorio, anche da Empoli

È in corso a Firenze una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia.

L’attività investigativa ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere, a vario titolo, promotori e partecipi di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operativa nel capoluogo toscano.

Le operazioni sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, con il supporto degli equipaggi dei Commissariati di pubblica sicurezza di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni e Rifredi-Peretola, oltre al contributo del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e delle unità cinofile della stessa Questura.

All’operazione partecipano inoltre personale delle Squadre Mobili delle Questure di Reggio Emilia e Pistoia, a conferma dell’ampiezza e della complessità dell’intervento investigativo.

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