Mozione contro dipendenze e gioco d'azzardo: Carriero (FdI) "Segnale politico importante"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Empoli e Presidente di Gioventù Nazionale Empoli, Cosimo Carriero, esprime apprezzamento per la mozione congiunta, sottoscritta da tutte le forze politiche, sul contrasto alle dipendenze da sostanze stupefacenti e al gioco d’azzardo.

Il documento, frutto del lavoro sviluppato all'interno della Terza Commissione Consiliare Permanente, rappresenta, per il capogruppo di FdI, "un segnale politico importante e un esempio concreto di collaborazione istituzionale su un tema di grande rilevanza sociale".

"Un ringraziamento è rivolto al Presidente della Commissione, Jacopo Maccari, per il lavoro di coordinamento svolto -, ha detto Carriero -. La diffusione delle dipendenze, in particolare tra i più giovani, costituisce una delle emergenze più complesse del nostro tempo e richiede risposte serie, coordinate e continuative. In questo contesto, la mozione pone le basi per un’azione strutturata che integra prevenzione, cura, sostegno e promozione di modelli sani di aggregazione. Il fatto che tutte le forze politiche abbiano condiviso e sottoscritto questo atto dimostra come, di fronte a temi fondamentali per la comunità, sia possibile superare le divisioni e lavorare insieme senza logiche di appartenenza, mettendo al centro esclusivamente il bene dei cittadini".

La mozione sarà discussa nel primo Consiglio Comunale utile, "con l’auspicio che possa tradursi rapidamente in un impegno concreto e operativo da parte dell’amministrazione comunale -, ha aggiunto -. Empoli ha bisogno di risposte efficaci e condivise: questo percorso rappresenta un passo significativo in quella direzione".

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli