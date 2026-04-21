Oltre 1.600 visite di prevenzione e più di 900 interventi a domicilio con Lilt

1.655 visite di prevenzione dermatologica, senologica e urologica, 913 interventi effettuati a domicilio e 7.500 prestazioni dedicate alla riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti oncologici.

Sono alcuni dei numeri che raccontano l’attività della Lilt Firenze nel 2025 e l’impegno quotidiano dell’associazione nella lotta contro i tumori e nel sostegno ai malati, reso possibile anche grazie alle donazioni del 5×1000.

“Dietro a questi numeri - commenta Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze - ci sono persone, famiglie, volontari e professionisti che ogni giorno lavorano insieme per offrire supporto e cure ai pazienti oncologici e per diffondere la cultura della prevenzione. Grazie a chi continua a scegliere di starci accanto con il proprio 5×1000: ogni firma rappresenta un aiuto concreto per portare avanti e sviluppare i nostri servizi”.

A sostenere la campagna 5×1000 della Lilt Firenze anche quest’anno è la giornalista sportiva Rocío Rodriguez, testimonial dell’iniziativa, che invita cittadini e contribuenti a fare squadra contro i tumori attraverso un gesto semplice ma concreto.

“Grazie alle tante persone che hanno scelto la Lilt Firenze come beneficiaria di questa quota Irpef – prosegue il presidente -, lo scorso anno sono stati assegnati 40.806 euro, risorse fondamentali che hanno permesso all’associazione provinciale di Firenze della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di sostenere e potenziare le proprie attività istituzionali, registrando un incremento in quasi tutti i settori di intervento rispetto all’anno precedente”.

Le visite hanno riguardato la prevenzione dermatologica, senologica e urologica, ambiti fondamentali per la diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche. In totale sono state effettuate 1.655 visite tra ambulatori, iniziative dedicate e attività sul territorio.

“Particolarmente rilevante – aggiunge Peirano - anche l’impegno nell’assistenza domiciliare ai pazienti in fase avanzata di malattia: nel 2025 sono stati consegnati gratuitamente 2.230 ausili sanitari, tra cui letti ospedalieri, carrozzine e materassini antidecubito, a 407 pazienti, per un totale di 913 interventi effettuati direttamente nelle abitazioni. Al Cerion Ispro-Lilt di Villa delle Rose i professionisti della Lega Tumori hanno svolto 7.500 prestazioni a sostegno dei pazienti oncologici, offrendo percorsi di riabilitazione fisica e supporto psicologico, servizi fondamentali per migliorare la qualità della vita durante e dopo le cure”.

“Da non trascurare – conclude il presidente - l’attività educativa e di prevenzione primaria nelle scuole e nelle comunità educative: nel corso dell’anno sono state coinvolte circa 1.100 persone tra studenti, docenti e genitori, con progetti dedicati alla promozione di corretti stili di vita e alla sensibilizzazione sui fattori di rischio”.

Per donare il 5×1000 dell’Irpef a Lilt Firenze e contribuire alla lotta contro il cancro, basta firmare nella casella riservata agli Enti del Terzo Settore della dichiarazione dei redditi e indicare il Codice Fiscale 94051880485. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.legatumorifirenze.it.

Fonte: Ufficio stampa

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