A Peccioli una giornata dedicata alla mobilità accessibile

In occasione della prima Gravel Clinic, Comune di Peccioli e Belvedere S.p.A. promuovono un evento aperto a cittadini, associazioni e stampa per scoprire le nuove frontiere della mobilità sostenibile e inclusiva, pensata per rispondere alle esigenze di tutte le persone.

L’appuntamento è in programma venerdì 2 maggio, dalle 10:00 alle 17:00, nel piazzale antistante l’incubatore d’impresa in via Boccioni, sotto una delle installazioni dei Giganti Presenze, uno dei luoghi simbolo del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso Destination4All®, che vede Peccioli impegnata nello sviluppo di una destinazione accessibile, attraverso un lavoro strutturato su servizi, informazione e accoglienza, con l’obiettivo di garantire un’esperienza inclusiva a tutti.

L’evento è organizzato in collaborazione con Village for All – V4A®, partner del progetto Destination4All®, e con il supporto di aziende specializzate come Aspassobike e Medimec, insieme a realtà del territorio come Energie Sociali e Misericordia di Peccioli.

Durante la giornata, guidati da Roberto Vitali di Village for All e da un team dei partner presenti, sarà possibile provare gratuitamente una gamma di mezzi innovativi per la mobilità accessibile, tra cui biciclette adattate, e-bike, scooter elettrici a più ruote e monopattini stabilizzati. L’evento è rivolto a persone con esigenze di accessibilità, associazioni locali, operatori del territorio e cittadini, ma anche a chiunque voglia avvicinarsi a nuovi modi di muoversi in modo sostenibile e autonomo.

L’obiettivo è duplice: far conoscere concretamente le soluzioni disponibili e sensibilizzare la comunità sull’importanza di una mobilità realmente inclusiva. I mezzi presentati rappresentano strumenti utili non solo in presenza di disabilità permanenti, ma anche in situazioni temporanee, come infortuni o difficoltà motorie legate all’età, contribuendo a migliorare autonomia, sicurezza e qualità della vita.

L’iniziativa è preceduta, il 1° maggio, dalla partecipazione alla Gravel Clinic di Roberto Vitali, fondatore di Village for All, che prenderà parte all’evento utilizzando uno dei mezzi inclusivi poi protagonisti della giornata dimostrativa, a testimonianza del legame tra sperimentazione sportiva e applicazione concreta sul territorio.

Per facilitare la partecipazione all’iniziativa del giorno successivo, sarà attivo un servizio navetta gratuito (solo su prenotazione), a cura della Misericordia di Peccioli, da e per le frazioni del territorio (info: 0587 635132).

Il Comune invita cittadini, associazioni e organi di informazione a partecipare per provare direttamente soluzioni innovative e contribuire alla diffusione di una cultura della mobilità aperta a tutti.

Fonte: Ufficio stampa

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