PinQua, 50 milioni per gli interventi nella Metrocittà: oltre metà nell'Empolese Valdelsa

Rigenerazione urbana, inclusione sociale e accessibilità, sono i capisaldi del PinQua, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare lanciato a livello nazionale nel 2020 con l’obiettivo di migliorare la qualità dell'abitare e ridurre il disagio abitativo delle fasce più deboli della popolazione. Promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ricondotto poi alla quinta missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Coesione e inclusione”, ha importanti ricadute anche sul territorio metropolitano di Firenze. Ne abbiamo parlato con Davide Cardi, referente in Città metropolitana di Firenze per i PinQua.

Ma quali sono i numeri del PinQua in Città Metropolitana di Firenze? Oltre 100mila metri quadrati di spazi pubblici rigenerati per 171 unità abitative rivolte alle fasce più deboli, suddivisi in 33 interventi ultimati o in fase di chiusura: 22 nei Comuni dell’Empolese Valdelsa e 11 in quelli del Mugello, per un investimento complessivo di 50 milioni di euro, tra fondi nazionali e cofinanziamento dei Comuni stessi.

La Città Metropolitana di Firenze ha svolto un ruolo di coordinamento nella redazione e nella presentazione dei progetti, oltre che ad un fattivo supporto alle amministrazioni comunali nelle attività di rendicontazione verso il livello centrale, il tutto in linea con il documento guida dell’ente metropolitano, il Piano Strategico, che guarda ad obiettivi ambiziosi in termini di pianificazione d’area vasta sul territorio.

Ma vediamo alcuni degli interventi già conclusi o in via di ultimazione: citiamo la riqualificazione di spazi pubblici e parcheggi a San Godenzo, le unità abitative a Scarperia e San Piero a Sieve, la realizzazione di alloggi Erp a Vicchio, il centro civico e le nuove unità abitative a Barberino, la riqualificazione di Villa Pecori Giraldi e le nuove unità abitative a Borgo San Lorenzo, la realizzazione di appartamenti a Palazzuolo sul Senio, le unità abitative di via Donati a Marradi, il social housing a Castelfiorentino, la riqualificazione ed efficientamento energetico degli alloggi erp nell’Empolese Valdelsa, la riqualificazione dell’area ex aeronautica a Certaldo, gli interventi all’ex palazzo Pretorio a Fucecchio, la riqualificazione del Palazzo comunale a Montaione, gli alloggi sociali nell’area Tamburini a Vinci, la rigenerazione dell’area ex Fanciullacci a Montelupo e il recupero dell’ex scuola di Bassa a Cerreto Guidi in una struttura funzionale alla comunità.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa Comune di Signa