Pioggia di medaglie per il Centro Taekwondo Empolese: 14 podi e Coppa di Società a Savona

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Al Torneo Interregionale in Liguria, gli atleti empolesi dominano i tatami conquistando 7 ori, 7 bronzi e il 5° posto assoluto

Un fine settimana da incorniciare per lo sport empolese e, in particolare, per le arti marziali.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, la città di Savona ha ospitato una gara interregionale di Taekwondo presso il Palasport di Quiliano, con la partecipazione di società sportive provenienti da Piemonte, Toscana e soprattutto Liguria. In questo contesto di grande agonismo, il Centro Taekwondo Empolese ha brillato, ottenendo un risultato straordinario che premia il talento e la dedizione dei suoi atleti.

La spedizione empolese ha collezionato un bottino di 14 medaglie, dimostrando una compattezza di squadra fuori dal comune.

I protagonisti sul podio

A salire sul gradino più alto del podio, conquistando sette brillantissimi ori, sono stati: Mori Matteo, Rotolo Noemi, Pratelli Helena, Ulivieri Mario, Aratari Rebecca, Micheli Asia e Ye Junrui.

Altrettanto valore hanno dimostrato i sette atleti che hanno conquistato la medaglia di bronzo, lottando con grinta in categorie molto competitive: Meaolo Filippo, Sabella Marco, Ye Wenhao, Nocerino Matteo, Catalanotto Chiara, Ulivieri Matilde e Frangioni Riccardo.

Altri atleti empolesi che hanno partecipato sono Andrea Nocerino, uscito ai quarti, e Gabriele Pratelli, che ha disputato un’amichevole per mancanza di avversari.

Il successo dei maestri e la Coppa di società

Questo trionfo non è frutto del caso, ma della guida esperta dello staff tecnico. Un ringraziamento speciale va ai maestri Joseph Pansoy e Jhozua Joseph Calicdan Pansoy, la cui dedizione, competenza e passione sono state il motore trainante di questo successo.

Grazie al loro lavoro quotidiano in palestra, il Centro Taekwondo Empolese si è distinto tra tutte le realtà partecipanti, scalando la classifica fino al quinto posto assoluto nel medagliere generale. Un risultato che è valso alla squadra la Coppa per le società sportive.

La Festa dello Sport

La società invita tutta la cittadinanza a partecipare alla prossima Festa dello Sport che si terrà a Empoli. Sarà l’occasione perfetta per permettere a grandi e piccini di salire sul tatami e provare gratuitamente questo sport affascinante, fatto di disciplina, rispetto e coordinazione.

La dirigenza e i maestri Joseph e Jhozua Joseph Calicdan Pansoy vi aspettano per condividere la gioia di questi successi e per farvi scoprire la bellezza del Taekwondo

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