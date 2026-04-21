Piombino, ruba portafogli e fa acquisti con le carte: denunciato 50enne

Cronaca Piombino
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Il 50enne avrebbe fatto acquisti per circa 150 euro in tabaccherie e negozi della zona. Decisivi i filmati delle telecamere di sorveglianza che hanno permesso ai carabinieri di identificare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine

I Carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato alle Autorità Giudiziarie di Livorno un 50enne, ritenuto indiziato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

L'indagine è scattata dalle denunce presentate da due vittime, entrambe derubate del portafogli in momenti e contesti differenti. Poco dopo essersi accorte del furto, ma prima di riuscire a bloccare le carte di pagamento, le vittime hanno ricevuto sul cellulare notifiche relative ad alcune transazioni sospette. I pagamenti sono stati effettuati in diverse tabaccherie ed esercizi commerciali della zona per circa 150 euro.

I carabinieri hanno quindi avviato gli accertamenti partendo dall'acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sia nei luoghi dei furti sia negli esercizi dove erano stati effettuati i pagamenti. L'analisi delle immagini ha consentito di individuare un uomo, successivamente identificato grazie alla conoscenza del territorio da parte dei militari.

Il 50enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

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