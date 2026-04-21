Poggibonsi approva il bilancio consuntivo 2025

Un Bilancio sano che tutela investimenti, progetti e servizi alla persona. Nel Consiglio Comunale di ieri, 20 aprile, è stato approvato il Consuntivo 2025, atto che chiude l’esercizio finanziario e che, precedentemente, era stato approfondito nella commissione competente. “Come sempre il nostro è un Bilancio solido e virtuoso – dice l’assessore Fabio Carrozzino – che chiude positivamente l’esercizio tutelando gli investimenti e salvaguardando tutto il complesso dei servizi. Un elemento quest’ultimo prioritario visto che la spesa corrente per gli enti locali risulta sempre più ingessata. Sono stati elementi di forza la capacità dell’amministrazione di attrarre le risorse messe a disposizione degli enti sovraordinati, ma anche la capacità di recuperare l’evasione, 1,2 milioni di euro”.

Il 2025 si chiude con un avanzo che supera i 2,3 milioni di euro, risorse che saranno destinate secondo le priorità strategiche del mandato e chiaramente secondo quanto stabilisce la legge che vieta l'utilizzo dello stesso per la parte corrente se non per spese straordinarie e non ripetitive.

“Le risorse in avanzo sono fondamentali – dice Carrozzino - per garantire investimenti e progettualità future. In Bilancio abbiamo assicurato il cofinanziamento del programma ABCura, un investimento complessivo di 12 milioni di euro, con accantonamenti utili anche a coprire eventuali aumenti di costi legati magari a contesti internazionali, per evitare criticità. Nel 2025 risorse importanti sono state destinate alla manutenzione stradale, 700.000 euro, ma anche alla mitigazione idraulica del Bernino e ad altre opere per oltre 2 milioni di euro complessivi, al sociale e alle fragilità”. “Adesso – prosegue - grazie anche al risultato d’esercizio e alla solidità del Consuntivo ci approcciamo con determinazione ad altre future operazioni per la crescita della città. Una delle priorità è legata alla progettazione di nuovi impianti sportivi e la disponibilità di risorse da usare per investimenti ci consente di muoverci con una moderata serenità anche nella ricerca di ulteriori contributi. Resta la necessità di monitorare con attenzione la spesa corrente visti i tanti vincoli che limitano gli spazi di manovra”.

Il Consuntivo 2025, così come gli altri atti relativi al Bilancio sono stati approvati con i voti positivi della maggioranza (Partito Democratico, Futura, Uniti per Poggibonsi) e con il no delle opposizioni (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Poggibonsi Merita, Rifondazione Comunista, ViviPoggibonsi).

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

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