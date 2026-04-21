Premio Emiliano Del Rosso, al Castellani la serata conclusiva della 19esima edizione

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Mercoledì 22 aprile la cerimonia con i tifosi: in lizza Elia, Fulignati e Shpendi. Un riconoscimento ai valori di attaccamento e dedizione alla maglia azzurra

Si svolgerà Mercoledì 22 aprile alle ore 21,15 presso la Sala Hospitality dello Stadio “Carlo Castellani-Computer Gross Arena”, la serata conclusiva della 19°edizione del “Premio Emiliano Del Rosso” dedicato a un tifoso dell’Empoli precocemente scomparso nel 2004, per ricordarne i valori di attaccamento, di dedizione e di impegno per i colori azzurri.

Durante la cerimonia ufficiale sarà comunicato il vincitore tra i 3 finalisti scelti dai tifosi in occasione della partita Empoli-Entella dello scorso 19 aprile. I tre giocatori più votati in rigoroso ordine alfabetico sono: Salvatore ELIA, Andrea FULIGNATI e Stiven SHPENDI. Il Premio Del Rosso andrà a uno dei tre.

Come noto il premio è stato istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dai Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli F.B.C. La volontà del Comitato organizzatore del Premio non è quella di scegliere il miglior calciatore della stagione, ma quello che abbia dimostrato attaccamento ai colori sociali, impegno, dedizione, spirito di sacrificio per la “maglia”, lealtà sportiva, rispetto e considerazione verso i tifosi. Alla serata finale parteciperanno con i tifosi e le istituzioni locali, gli ex calciatori azzurri Mario Cassano e Francesco Pratali.

Fonte: Unione Clubs Azzurri

Notizie correlate

Empoli
Attualità
21 Aprile 2026

Al Centro Donna di Empoli si parla di prevenzione

“Progetti e prospettive per le Donne del Centro Donna” è il titolo dell'incontro di mercoledì 22 aprile che, dalle ore 16.30, darà il via agli appuntamenti dedicati alla Settimana della Salute della donna, l'Open [...]

Empoli
Attualità
21 Aprile 2026

Pioggia di medaglie per il Centro Taekwondo Empolese: 14 podi e Coppa di Società a Savona

Un fine settimana da incorniciare per lo sport empolese e, in particolare, per le arti marziali. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, la città di Savona ha ospitato una [...]

Empoli
Attualità
20 Aprile 2026

Empoli, depositata la mozione congiunta contro dipendenze e gioco d'azzardo

È stata depositata in Consiglio Comunale una mozione congiunta, sottoscritta da tutte le forze politiche, con l’obiettivo di implementare strutturalmente e concretamente le azioni necessarie a contrastare e prevenire il [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina