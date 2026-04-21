Progetto PIUMA, aperte tre aree gioco e fitness a Empoli, Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite

Tre territori, tre aree gioco e fitness già a disposizione dei cittadini. È stata terminata la prima fase del Progetto PIUMA (Parchi Innovativi Universali Mobili e Accessibili), che vede protagonisti i Comuni di Empoli (capofila), Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. L’iniziativa è stata premiata dalla Regione Toscana con il primo posto assoluto nella graduatoria del bando per l’accessibilità, ottenendo un finanziamento di 275.000 euro grazie alla capacità dei tre enti di fare rete e rispondere ai bisogni concreti della cittadinanza e della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa.

I lavori per tre aree gioco si sono conclusi nei primi mesi del 2026 e si trovano:

- a Empoli al Parco Mariambini tra via Bisarnella e via Pievano Rolando

- a Montelupo Fiorentino nella frazione del Turbone in via della Pesa

- a Capraia e Limite in via Guido Rossa (Capraia Fiorentina)

LE DICHIARAZIONI - I sindaci Alessio Mantellassi (Empoli), Simone Londi (Montelupo Fiorentino) e Alessandro Giunti (Capraia e Limite) dichiarano: "Grazie alla capacità di cooperazione fra enti siamo riusciti ad attrarre risorse da investire sul nostro territorio per migliorare parchi e giardini e dotarli di attrezzature che puntano l’attenzione sul design for all e sull’inclusività. Adesso queste attrezzature sono completamente fruibili. Si conferma così l’impegno nel rimuovere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle sociali, promuovendo una cultura dell'accoglienza che parte dagli spazi pubblici".

I DETTAGLI DEI PROGETTI

EMPOLI - Il Parco Mariambini migliora la fruizione dopo gli interventi a cavallo tra il 2024 e il 2025 che hanno visto l'abbattimento del muro di confine e il rifacimento dei marciapiedi, la videosorveglianza, il potenziamento dell'illuminazione notturna, la sistemazione della pensilina in legno e l'installazione di una rete per volley o tennis.

L'area giochi accessibile al Parco Mariambini è stata completata con nuovi giochi che si vanno a sommare a quelli già esistenti in buone condizioni (tre giochi a molla sono stati rimossi). Gli utenti potranno trovare: un gioco multifunzione accessibile con due scivoli, parete di arrampicata, pannello sensoriale, torretta con tetto e tubo parlante durante il percorso; altalena con seggiolino, seggiolino accessibile e cestone; altalena ad amaca accessibile.

Al di là del sentiero del parco, troviamo l'area sportiva accessibile. Le attrezzature disponibili sono: la hand bike per allenare i muscoli delle braccia, il Tai Chi per braccia e spalle, la Ruota per i muscoli della schiena, lo Squat per il potenziamento delle gambe e dei glutei, una panca per gli addominali.

MONTELUPO FIORENTINO - L’area giochi di Turbone è stata trasformata per accogliere residenti di ogni età e abilità.

Area Fitness Inclusiva: è stata realizzata una zona di circa 30 metri quadrati dedicata allo street workout. Si tratta della seconda area fitness pubblica del territorio comunale dopo quella dell’Ambrogiana. Dispone di almeno dodici postazioni studiate per l’attività fisica all'aperto, utilizzabili anche da persone con mobilità ridotta.

Giochi per tutti: l’area ludica dedicata ai più piccoli è stata potenziata con un’altalena accessibile e un’amaca, garantendo che il gioco sia un momento di socialità condivisa e priva di ostacoli.

CAPRAIA E LIMITE - Nei giardini di via La Pira- via Rossa a Capraia Fiorentina sono stati posizionati nuovi giochi, un’altalena inclusiva a doppia campata con due sedili e un cestone, un gioco multifunzione a tema “Adventure”, il "Villaggio di casette" con pannelli ludici, un cartello monofacciale con comunicazione aumentativa, un gioco a rotazione con sedile oltre ad un pannello ludico sensoriale con attività musicali e inclusive, nel giardino è presente anche un’area fitness.

SEGNALETICA ACCESSIBILE: Per rendere i tre parchi davvero "universali", sono stati allestiti dei cartelli realizzati con una segnaletica in Comunicazione Alternativa Aumentativa, che utilizza simboli e immagini per facilitare l'orientamento e la fruizione degli spazi anche a persone con disabilità cognitive o difficoltà comunicative.

I BOX UNIVERSALI - L’acronimo PIUMA riassume l'obiettivo di creare parchi che siano innovativi e accessibili. Oltre agli interventi strutturali nelle aree verdi di Montelupo (Turbone), Empoli (Parco Mariambini) e Capraia e Limite (via Guido Rossa), il progetto prevede l’acquisto di due “box universali” mobili prefabbricati, uno a servizi igienici e uno con la funzione di zona calma/relax. Queste strutture, dotate di sollevatore, zona spogliatoio e servizi igienici assistiti, permetteranno alle persone con gravi disabilità di partecipare in sicurezza e dignità ai grandi eventi all'aperto organizzati sul territorio. Il progetto è stato realizzato in sinergia con la Rete Inclusione Valdarno Valdelsa. È in fase di completamento l'allestimento dei box

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa