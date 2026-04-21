Firenze, incontro pubblico nel quartiere San Jacopino su sicurezza e viabilità

Giovedì 21 aprile alle ore 21.00 presso il circolo Aspe Pescetti , via v. Bellini 14 , il Comitato 'Cittadini Attivi San Jacopino', promuove un incontro pubblico aperto alla cittadinanza e alla presenza delle istituzioni competenti. L'iniziativa si inserisce, come spiegato dagli organizzatori, in un percorso di confronto e collaborazione finalizzato alla valorizzazione e alla gestione del tessuto urbano del quartiere.

Al centro del dibattito ci sarà il tema della sicurezza, particolarmente sentito in città nelle ultime settimane alla luce dei "ripetuti accadimenti di questo periodo fra accoltellamenti, aggressioni, scippi furti in città", afferma il Comitato. Una situazione che starebbe generando preoccupazione tra i residenti, "impauriti di essere aggrediti per strada", affermano gli organizzatori.

Il presidente del Comitato, Simone Gianfaldoni, evidenzia come il tema della sicurezza rappresenti una priorità per il quartiere, sottolineando la necessità di un confronto costante con le istituzioni per individuare soluzioni condivise.

Durante l’incontro sarà affrontato anche il tema della mobilità urbana, con particolare riferimento ai lavori previsti per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in via Doni. Un intervento che interessa un'arteria considerata delicata del quartiere di San Jacopino, già al centro di diverse criticità secondo i residenti e gli operatori economici della zona.

Tra le questioni che verranno discusse figurano l’impatto dei lavori sulla viabilità e sulla disponibilità dei posti auto, oltre ai tempi di avvio e conclusione del cantiere. La pista ciclabile, secondo il progetto, sarà realizzata sul lato sinistro della carreggiata, in prossimità delle attività commerciali.

Ampio spazio sarà infine dedicato agli interventi dei cittadini, che potranno portare segnalazioni, richieste e proposte. L'incontro è aperto anche alla partecipazione di comitati, associazioni e gruppi locali attivi sul territorio.

Fonte: Comitato cittadini attivi San Jacopino

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