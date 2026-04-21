San Miniato celebra il 25 aprile: il programma delle iniziative

Il Comune di San Miniato celebra l’81° anniversario della Liberazione dell’Italia con un ricco programma di iniziative diffuse su tutto il territorio, promosse in collaborazione con ANPI, per ricordare i valori della Resistenza e rendere omaggio alle vittime delle guerre, del fascismo e delle deportazioni.

La mattinata del 25 aprile si aprirà alle 8.30 a Ponte a Egola, in piazza Spalletti Stellato, con la deposizione di una corona alla lapide in memoria delle vittime. Le celebrazioni proseguiranno alle 9.00 a Isola (via Isola), alle 9.30 a Roffia (via San Michele) e alle 10.00 a Ponte a Elsa (via Nazionale), con momenti commemorativi e deposizioni di fiori presso i luoghi simbolo del territorio. A Ponte a Elsa, sarà inoltre reso omaggio al partigiano Bruno Falaschi, già sindaco di San Miniato. A seguire, nel piazzale degli alberi, è prevista la deposizione di una corona d’alloro alle lapidi in memoria delle vittime della prima e seconda guerra mondiale, del fascismo e delle deportazioni.

Le iniziative continueranno alle 11.00 a San Miniato Basso (via Tosco Romagnola Est), con una nuova deposizione di corona alla lapide posta all’esterno della chiesa dei Santi Martino e Stefano. Il programma si concluderà nel centro storico di San Miniato: alle 11.30 è previsto il ritrovo in piazza della Repubblica e la partenza del corteo che raggiungerà piazza Duomo, dove si terrà la cerimonia conclusiva con la deposizione della corona al monumento alle vittime e l’orazione ufficiale dell’onorevole Laura Boldrini, già presidente della Camera dei Deputati. L’intera mattinata sarà accompagnata dalla Filarmonica “Del Bravo”.

“Il 25 aprile rappresenta una data fondativa per la nostra Repubblica – sottolinea l’amministrazione comunale – un momento in cui la comunità si ritrova per rinnovare i valori di libertà, democrazia e pace, nel segno della memoria condivisa”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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