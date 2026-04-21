"Sorelle d'Italia", a Montopoli 25 aprile e 80 anni dal voto alle donne si intrecciano

Le celebrazioni del 25 aprile a Montopoli aprono una rassegna che lega la festa della libertà d’Italia alla nascita della Repubblica seguendo il filo rosso degli 80 anni del voto alle donne. Si chiama "Sorelle d’Italia". "Ottant'anni fa – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò - le donne italiane entravano per la prima volta nelle cabine elettorali, trasformando per sempre il volto del nostro Paese. Quel gesto, "libere di scegliere", è il filo rosso che lega ogni iniziativa in programma tra aprile e giugno a Montopoli. Un calendario costruito e realizzato insieme ad Arci Valdarno con il coinvolgimento di Anpi, Aned, del nostro istituto comprensivo Galilei, Emergency, l’Atlante delle guerre, la sezione soci Coop del Valdarno inferiore. Una memoria che esce dai libri di storia per farsi comunità. In queste settimane raccoglieremo le testimonianze di quelle donne che nel 1946 hanno votato per la prima volta, per fissare le loro parole e farne una memoria collettiva".

Sabato 25 aprile l’appuntamento è alle 9 in piazza San Matteo, luogo da cui partirà un corteo che attraverserà il borgo di Montopoli per arrivare al Sacrario dei Caduti per la cerimonia con la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Galilei. Ci saranno gli interventi della sindaca Linda Vanni e di Massimiliano Bacchiet della Biblioteca Franco Serantini ISSORECO. Durante la cerimonia sarà attivo un servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana) svolto da Irene Cavallini e Lucrezia Fileti. «Una scelta che parte dal concetto per cui l'inclusione è il cuore pulsante della partecipazione democratica – proseguono - una comunità è libera solo quando nessuno è escluso dalla possibilità di comprendere e partecipare».

Il mese di maggio si apre con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni. Il 9 maggio, negli spazi dell’associazione La Ruzzola ci sarà il laboratorio sulla partecipazione alla vita pubblica dedicato ai più piccoli. Il 21 maggio l’appuntamento è nella sala del consiglio comunale alle 18 per approfondire il tema centrale della rassegna: "La forza di scegliere: storia di un voto e cronache di resistenza femminile" grazie agli interventi di Emergency, ANPI e della giornalista Alice Pistolesi redattrice dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Il 28 maggio, nel refettorio della scuola di Marti alle 21.15, la cultura si fa cinema con la proiezione di "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, un’opera che ha saputo restituire con forza l’emozione e la fatica di quella prima conquista del voto. Il giorno successivo è in programma un consiglio comunale aperto nei locali della scuola secondaria di primo grado per dare voce ai ragazzi e alle ragazze di ritorno dal Pellegrinaggio ai campi di sterminio insieme a Laura Geloni, presidente Aned Pisa. La rassegna si chiude il 7 giugno con Letizia Fuochi, nell’aula didattica del bosco di Montopoli alle 18. Attraverso canzoni e approfondimenti, si potrà riflettere sull’eredità delle "Resistenze" di ieri e di oggi.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

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