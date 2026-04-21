Torna il treno dalla Toscana per il Salone del Libro di Torino

Presentate a Palazzo Strozzi Sacrati le tante iniziative di Giunta e Consiglio regionale. Quest’anno saranno soprattutto giovani gli utenti del treno dei lettori che parte sabato 16 maggio da Santa Maria Novella per portare al Lingotto 450 persone. Le prenotazioni online dal 23 aprile al 5 maggio. Ottanta le iniziative allo Stand della Regione quest’anno dedicato a due anniversari: a Pinocchio, nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, e all’ottantesimo del voto alle donne

Forte e caratterizzata anche quest’anno la presenza della Regione e dell’editoria toscana alla XXXVIII edizione del Salone internazionale del libro di Torino, la più importante fiera dell’editoria italiana che si svolge dal 14 al 18 maggio 2026 a Lingotto Fiere.

Per la Toscana un’occasione unica per valorizzare la cultura e la creatività regionale e promuovere le molteplici realtà territoriali anche a livello internazionale.

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche il Treno dei lettori che questa volta sarà rivolto soprattutto agli under 26 in linea con il tema del Salone “Il mondo salvato dai ragazzini”. Il convoglio partirà dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella sabato 16 maggio e porterà a Lingotto Fiere 450 persone.

Tutte le iniziative sono state presentate questa mattina nella Sala Pegaso della Regione Toscana dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessora alla cultura Cristina Manetti, alla presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e alla presidente della commissione cultura in Consiglio Diletta Fallani

“La partecipazione della Toscana al Salone del Libro di Torino rappresenta un investimento strategico per la promozione della nostra cultura e del sistema editoriale regionale – ha detto il presidente Eugenio Giani –. Quest’anno la Regione destina 100mila euro a questa iniziativa, confermando l’impegno a sostenere editori, autori e progetti culturali e a offrire, soprattutto ai giovani, opportunità di accesso alla lettura e alla conoscenza in un contesto di rilievo nazionale e internazionale”.

“Al Salone del Libro di Torino la Regione Toscana – ha detto Cristina Manetti- porta due ricorrenze simboliche: il bicentenario di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, e gli 80 anni del voto alle donne. Due anniversari che saranno al centro di un programma ampio, con oltre 80 eventi nello stand regionale. Un focus particolare sarà dedicato a Pinocchio, con incontri sul rilancio del Parco di Collodi e la partecipazione di Giordano Bruno Guerri, nel ricordo anche di Venturino Venturi. Spazio inoltre alla mostra fotografica per gli 80 anni del suffragio femminile, realizzata con l’Archivio Locchi nell’ambito di “La Toscana delle donne”. Il Salone rappresenta anche una vetrina strategica per l’editoria toscana: saranno presenti circa 45 editori, di cui una parte sostenuti da un bando regionale anche con spazi autonomi. Un investimento che valorizza un lavoro portato avanti durante tutto l’anno e che conferma la crescita dello stand toscano in una delle principali manifestazioni nazionali dedicate al libro. Tra le iniziative, anche uno spazio dedicato ai volumi di storia della Toscana, per raccontare il patrimonio diffuso del territorio attraverso le pubblicazioni degli editori locali”

“La partecipazione della Toscana al Salone Internazionale del Libro di Torino - ha aggiunto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi - rappresenta ogni anno un momento importante di promozione culturale, ma anche un’occasione per fare scelte precise.

Come Consiglio regionale abbiamo deciso di mettere al centro i giovani, orientando in questa direzione molte delle iniziative, a partire dal Treno dei Lettori, che quest’anno è rivolto soprattutto agli under 26. Si tratta di un investimento concreto per avvicinare le nuove generazioni alla lettura e alla partecipazione culturale. Il Treno dei Lettori non è soltanto un viaggio, ma un’esperienza di condivisione e crescita, che permette a centinaia di ragazze e ragazzi di vivere da protagonisti un grande evento come il Salone.

Promuovere la lettura tra i giovani - ha concluso Saccardi - significa rafforzare il senso critico, la consapevolezza e il senso di comunità. È questa la direzione che abbiamo scelto: una presenza che non sia solo vetrina, ma un’opportunità reale per le nuove generazioni.”

“La lettura – ha aggiunto Diletta Fallani- non è solo un atto culturale, ma un esercizio di libertà e uno strumento essenziale per interpretare la complessità del presente. Per i giovani non è solo una fiera, ma un laboratorio a cielo aperto. Per questo l’iniziativa congiunta Consiglio Regione assume un valore ancora più strategico. Leggere significa sviluppare il pensiero critico ma anche empatia e inclusione”

Il treno sarà prenotabile dalle ore 9 del 23 aprile fino alle ore 12 del 4 maggio 2026 al seguente link: coopfi.info/trenodeilettori2026

Giunta e Consiglio regionale, congiuntamente, hanno approvato la propria partecipazione articolando una serie di iniziative e tante novità: un apposito stand espositivo di 150 metri quadri allestito presso il padiglione Oval del Lingotto Fiere; il treno di lettori; due bandi a sostegno alla partecipazione degli editori toscani, uno emanato dalla Giunta e uno dal Consiglio regionale. Eccole nel dettaglio:

Le iniziative della Regione Toscana al SalTo26

Lo stand della Regione Toscana

Ampio 150 metri quadri, lo stand espositivo della Regione, è allestito presso il padiglione Oval del Lingotto Fiere e gestito in collaborazione con Toscanalibri.it.

Lo stand vuole dare voce e visibilità al “Sistema toscano” e rendere effettivo il proprio sostegno nei confronti dei piccoli, medi e periodici editori toscani che partecipano alla manifestazione.

Quest’anno due dediche importanti: una a Pinocchio nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini in collaborazione con la Fondazione Collodi. E l’altra agli 80 anni dal voto alle donne, celebrati con le immagini tratte dall’Archivio Locchi.

Naturalmente ci sarà una scelta di titoli dei piccoli e medi editori toscani selezionati nell’ambito dell’avviso pubblico, all’interno dello stand saranno ospitate le pubblicazioni delle Unipress toscane e del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux.

All’organizzazione hanno collaborato Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione con la creazione di eventi e iniziative. E’ sempre firmato da FST il teaser di promozione e lancio della partecipazione della Regione al Salone 26.

Il treno dei lettori toscani

Un treno charter che sabato 16 maggio partirà dalla stazione di Firenze SMN, per arrivare alla stazione di Torino Lingotto. Il viaggio è finanziato da Giunta e Consiglio regionale all’interno delle iniziative legate al Salone, dove la Regione Toscana, come ogni anno, sarà presente con il proprio stand.

Itinerario Firenze SMN - Torino Lingotto e ritorno

Viaggio di Andata e Ritorno: 16 maggio 2026

Partenza da Firenze SMN alle ore 7.30, con arrivo a Torino Lingotto alle ore 10.25

Partenza da Torino Lingotto alle ore 18.10 con arrivo a Firenze SMN alle ore 20.53

I posti disponibili sono circa 450.

Sul treno sarà presente un’attività di animazione a cura della società cooperativa EDA che gestisce il concorso Libernauta.

Sponsor dell’iniziativa, Unicoop Firenze, a cui sono stati riservati i 50 posti destinati ai giovani della associazione Demadé.

Due Bandi regionali rivolti agli editori

Sono in totale 45 gli editori toscani che saranno presenti al Salone 2026. Di questi, 13 che hanno aderito al bando della giunta e avranno stand autonomo e 32 che, aderendo al bando del Consiglio regionale, avranno uno spazio all’interno dello stand della Regione Toscana.

Due sono stati infatti i bandi di sostegno alla partecipazione degli editori toscani:

• il primo, emanato dalla Giunta regionale e scaduto il 12 marzo scorso, era destinato agli editori che parteciperanno al Salone del Libro 2026 con un proprio stand autonomo e ai quali verrà riconosciuto un contributo regionale di circa 1400 euro ciascuno.

• il secondo bando, emanato dal Consiglio regionale e scaduto il 10 marzo scorso, era rivolto ai piccoli editori privi di stand autonomo, i quali potranno pertanto usufruire della concessione di uno spazio espositivo all’interno dello stand della Regione Toscana e proporre eventi di animazione dello stand ricevendo un rimborso spese.

Il programma degli 80 incontri sarà consultabile online a breve.

Highlights

Tre gli incontri extra stand che si terranno al Salone e proposti rispettivamente dalla Regione Toscana, dal Consiglio regionale con UniPi e della Giunta regionale.

Giovedì 14 maggio alle ore 18 in Sala Fucsia, evento del Centro regionale Biblioteche per ragazzi Liber organizzato dal Salone dei bambini

Venerdì 15 alle ore 12.45 in Sala Madrid evento con UniPI dal titolo “Giugno 1946: la voce delle donne, la scelta di un Paese”

Sabato 16 maggio alle ore 12.45 in Sala Berlino Animae Loci e Generare futuro presentano “Donne e poesia” con Dacia Maraini e Nicoletta Verna

Visite guidate

La Regione, come lo scorso anno, offrirà un servizio gratuito di visite guidate agli ospiti che arrivano con il treno dei lettori e più in generale al pubblico del Salone che disidera usufruirne.

Con lo stesso criterio che ha guidato la composizione del treno dei lettori, il servizio di visite quest’anno è modellato soprattutto sul pubblico giovane.

Privilegiando le case editrici toscane allo stand e poi quelle toscane che si trovano nei vari padiglioni, ha l’intento di valorizzare e far conoscere la presenza toscana al Lingotto.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa