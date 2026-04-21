Truffe agli anziani a Pistoia: arrestato 19enne, denunciato un 54enne

Operazione della Squadra Mobile contro le truffe agli anziani: un 19enne è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata, mentre un 54enne è stato denunciato per tentata truffa.

Nel primo episodio, il giovane – spacciandosi per delegato del tribunale – ha raggirato una donna di 88 anni, convincendola a consegnare oro e contanti per un valore complessivo di 25mila euro, con il pretesto di una presunta perquisizione urgente. Intercettato dagli agenti all’uscita dell’abitazione, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva, immediatamente restituita alla vittima, e di un biglietto ferroviario Napoli-Firenze.

Il 19enne, di origini tunisine e irregolare sul territorio, proveniente dall’area napoletana, è stato condotto in carcere in attesa della convalida.

Nel pomeriggio, in zona Fornaci, un secondo intervento ha portato alla denuncia di un 54enne napoletano con precedenti, che aveva tentato di truffare un residente simulando telefonicamente un provvedimento giudiziario relativo alla sua auto. Il cittadino, insospettito, ha allertato il 112, consentendo alla polizia di rintracciare e bloccare l’uomo durante la fuga.

Per entrambi è stato disposto dal questore di Pistoia il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune rispettivamente per tre e quattro anni

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