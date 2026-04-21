Il weekend del vivaio Gialloblu: i risultati delle giovanili e minibasket

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

ALLIEVI CSI

Non accenna a frenare la corsa dei ragazzi di Claudio Calvani, che nella penultima giornata della seconda fase si impongono sul parquet del Nuovo Basket Altopascio con un perentorio 30-91, centrando la sesta vittoria sulle sette partite disputate fino ad oggi. Gara a senso unico e subito indirizzata dai gialloblu che, grazie ad un parziale di 8-33 nella sola prima frazione, mettono l’ipoteca sul match già all’intervallo lungo (18-51). Mentre coach Calvani dà spazio e minutaggio a tutti i suoi ragazzi, tutti si iscrivono a referto, andando così a mettere la ciliegina su una vittoria davvero corale.

Sabato 2 maggio, alle 17, ultima giornata di regular season sul parquet dello Scuola Basket Arezzo, che stabilirà la classifica finale e, con essa, la griglia per le semifinali regionali.

Nuovo Basket Altopascio – Abc Castelfiorentino 30-91

Tabellino: Paniccià 21, Barbieri 8, Cetti 12, Bianchi 7, Anton 4, Capocchini 2, Gazzarrini 6, Di Vilio 3, Macchi 8, Battaglia 4, Scherillo 7, Torregrossa 7, Bellandi 2. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 8-33, 10-18, 6-22, 6-18

UNDER 13 REGIONALE

Vittoria a fil di sirena per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, corsari a Prato sponda Dragons per 48-49. Gara combattuta per tutti i quaranta minuti, con i gialloblu che rincorrono, pur di misura, nella prima parta andando all’intervallo sul 24-18. Al rientro dagli spogliatoi la rimonta castellana vale il -2 alla terza sirena (30-28), preludio al punto a punto finale coronato poi con il tiro libero decisivo: sul 48-48, infatti, Iori dalla lunetta mette i due punti sulla via di Castello.

Prossimo impegno sabato 2 maggio alle 16 al PalaBetti contro lo Scuola Basket Arezzo.

Pall. Prato Dragons – Abc Castelfiorentino 48-49

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Costa, Lucchesi, Asta, Fineschi. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 14-11, 10-7, 6-10, 18-21

Non solo campionato nel weekend del gruppo 2013 che, insieme al gruppo 2012 gialloblu, è stato protagonista di un quadrangolare categoria Under 14 organizzato a Ponte a Elsa dall’Use Empoli con il sostegno del Comitato Regionale PGS, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità, al quale hanno preso parte anche Basket Cerretese e Folgore Fucecchio. Primo gradino del podio per l’Abc, che ha visto al timone il giovane coach Tommaso Barlabà: i gialloblu hanno infatti superato la Folgore Fucecchio in semifinale per poi aggiudicarsi il derby contro l’Use Empoli nella finalissima.

UNDER 17 FEMMINILE

Sconfitta a Firenze sul parquet dell’Affrico per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che cedono il passo alle locali per 69-35. Sfida subito indirizzata dalla squadra di casa che, grazie a due pesanti parziali nelle prime due frazioni, tocca il 37-13 a metà gara. Nella seconda parte la reazione delle gialloblu prova a ridurre la forbice, ma ormai il divario è tale che le fiorentine devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 3 maggio alle 15 sul campo del Ficeclum Fucecchio.

Affrico Firenze – Gialloblu Castelfiorentino 69-35

Tabellino: Jahelezi N. 9, Montanelli 3, Hoxha 3, Majia Biatcho 10, Ciampolini 2, Latini 6, Jahelezi S. 2, Zenarti, Mancini, Murati. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 15-4, 22-9, 11-9, 21-13

MINIBASKET

Un fine settimana tutto lontano da casa per il settore minibasket gialloblu.

Prosegue la corsa degli Esordienti di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che espugnano il parquet di Bottegone, mentre cadono a Siena sponda Costone le Esordienti di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli. Una vittoria ed una sconfitta per i due gruppi Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Culli: il gruppo Big cede il passo all’Union Campi, mentre il gruppo Open supera Pvm Fiesole. Sempre a Fiesole, sorridono anche gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, mentre gli Scoiattoli Small 2018 fanno visita a Valdisieve partecipando al loro primo torneo 4c4.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate