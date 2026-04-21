Wellness Navigators: Vinci tappa di un Progetto Europeo per la salute mentale dei giovani

Dall'11 al 17 aprile 2025, la suggestiva borgata di Petroio, nel Comune di Vinci (FI), ha ospitato il Methodology Development Meeting del progetto Erasmus+ KA210-YOU "Wellness Navigators – Charting a Course for Youth Mental Health in Europe", un'iniziativa finanziata dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea che unisce tre associazioni europee attorno a un obiettivo comune: migliorare il benessere mentale dei giovani.

Un progetto europeo con radici nel territorio

Nove partecipanti, tre per ciascuna delle associazioni partner, si sono riuniti per una settimana intensa di lavoro collaborativo. Al tavolo, professioniste e professionisti con background diversi e complementari: psicologi, educatori somatici, terapeuti, esperti di Comunicazione Nonviolenta (NVC), trainer, game designer, coach di embodiment e assistenti alla salute mentale. Un gruppo interdisciplinare che riflette la complessità delle sfide che il progetto intende affrontare. Le tre organizzazioni coinvolte sono:

- Fundacja Mudita (Polonia) – capofila del progetto, con expertise in benessere emotivo, NVC, coaching somatico e terapie come Art Therapy ed EFT;

- Asociación Promesas (Spagna) – responsabile dell'innovazione digitale, specializzata in apprendimento interattivo, gamification e sviluppo di piattaforme educative;

- Associazione Agrado APS (Italia) – referente per la metodologia e il radicamento comunitario.

Associazione Agrado: chi è e cosa fa

Associazione Agrado APS è un'associazione italiana con sede a Vinci, attiva nell'ambito dell'educazione non formale, della mobilità giovanile e della formazione. Da anni lavora su progetti europei nell'area del lavoro giovanile, con una particolare attenzione alle tematiche della salute mentale, del benessere e dell'inclusione sociale.

Le sue competenze spaziano dalla progettazione e conduzione di percorsi formativi per operatori giovanili, alla facilitazione di gruppi, fino all'applicazione del metodo dell'Analisi Transazionale e alla progettazione di corsi sul benessere. Nel progetto Wellness Navigators, Agrado ricopre il ruolo di Methodology & Community Lead, contribuendo alla co-progettazione degli strumenti e alla loro sperimentazione nel contesto italiano.

Cosa è stato sviluppato durante la settimana

Il cuore del meeting è stato la co-progettazione di due strumenti pratici destinati agli operatori giovanili:

1. Un set di carte per la salute mentale – 36 carte illustrate, pensate per facilitare conversazioni significative tra giovani e operatori su temi emotivi delicati. Durante i cinque giorni di lavoro, i partecipanti hanno definito l'architettura concettuale dello strumento, sviluppato i primi prototipi divisi per cluster tematici, effettuato verifiche etiche sui contenuti e affinato il linguaggio per renderlo accessibile, sicuro e trauma-sensitive. Le carte sono progettate per essere utilizzate sia in contesti individuali che di gruppo, in ambienti formali e non formali.

2. I temi per una serie di webinar online – Sotto il titolo "Nurturing Minds", il progetto prevede una serie di webinar aperti rivolti a operatori giovanili di tutta Europa. Durante il meeting è stata definita la struttura tematica dei contenuti, il formato degli incontri e la divisione delle responsabilità tra i partner.

Il programma della settimana ha seguito un percorso progressivo: dal consolidamento della visione comune e del quadro etico condiviso (Giorno 1), alla progettazione strutturale degli strumenti (Giorno 2), allo sviluppo e raffinamento dei prototipi (Giorno 3), all'allineamento con la piattaforma digitale online (Giorno 4), fino alla pianificazione operativa delle fasi

successive e alla definizione del calendario dei webinar (Giorno 5).

Il progetto Wellness Navigators: la struttura

Wellness Navigators è un partenariato su piccola scala nell'ambito del programma Erasmus+ (KA210-YOU), con durata di 18 mesi (6 ottobre 2025 – 5 aprile 2027). Il progetto nasce da una realtà documentata e preoccupante: in Europa, un giovane su cinque riferisce problemi di salute mentale (fonte: Commissione Europea); in Italia, quasi il 25% degli adolescenti soffre di ansia o depressione; in Polonia, oltre il 60% degli studenti affronta difficoltà psicologiche con scarso accesso al supporto; in Spagna, il suicidio è stata la prima causa di morte tra i 15 e i 29 anni nel 2021.

La risposta del progetto si articola su sei assi principali: formare gli operatori giovanili con strumenti specializzati, sviluppare materiali pratici e trauma-sensitive, costruire la resilienza

dei giovani, ridurre lo stigma intorno alla salute mentale, potenziare l'impatto locale delle organizzazioni partner e rafforzare la collaborazione europea tra enti del terzo settore.

Al termine del progetto, i risultati attesi includono: una piattaforma digitale open-access con risorse interattive, un set di strumenti metodologici validati in tre Paesi, una serie di webinar

formativi, e una community of practice transnazionale.

Una visita speciale: l'inaugurazione della statua di Leonardo a Vinci

La settimana di lavoro ha offerto anche un momento di pausa culturale di grande significato. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di assistere all'inaugurazione della nuova statua dedicata a Leonardo da Vinci nel Comune di Vinci, alla presenza del Sindaco Daniele Vanni. Un evento che ha aggiunto un tocco di storia e bellezza toscana all'esperienza del meeting, e che non è passato inosservato tra i delegati internazionali, commossi dal legame tra il luogo e il genio del Rinascimento.

I risultati e lo spirito del meeting

I partecipanti hanno concluso la settimana con un bilancio molto positivo: i prototipi delle carte sono stati sviluppati con successo, il framework metodologico è stato condiviso e validato collettivamente, e le basi per la fase di test locale – che coinvolgerà giovani e operatori in Polonia, Spagna e Italia – sono state gettate con solidità.

Al di là dei risultati tecnici, ciò che emerge con forza è la qualità della cooperazione tra le tre associazioni: culture diverse, lingue diverse, approcci diversi, ma una visione comune e un rispetto reciproco che hanno reso il lavoro fluido e generativo.

Petroio e la Toscana hanno fatto da cornice perfetta a questo incontro europeo, confermando ancora una volta che i territori italiani sanno accogliere e ispirare.

Il progetto Wellness Navigators è co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea.

Fonte: Associazione Agrado APS