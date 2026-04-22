25 aprile, a Santa Croce si tiene regolarmente il mercato

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L'Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno informa la cittadinanza e gli operatori economici che il consueto mercato settimanale del sabato effettuato in piazza Oscar Romero, previsto per il prossimo 25 Aprile, si svolgerà regolarmente nonostante la concomitanza con la Festa della Liberazione.

La decisione di confermare l’appuntamento mercatale, assunta d’intesa con le associazioni di categoria, mira a garantire la continuità di un servizio essenziale per i cittadini e a sostenere il commercio locale in una giornata di particolare afflusso.

Il mercato si terrà con i consueti orari e nel rispetto degli spazi assegnati. Si ricorda ai cittadini che, in concomitanza con lo svolgimento del mercato e delle celebrazioni istituzionali previste per il 25 Aprile, potranno esserci modifiche temporanee alla viabilità nel capoluogo. L’Amministrazione invita la popolazione a usufruire regolarmente del servizio.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

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