Alla Casa del Popolo di Cerreto Guidi si festeggia il 25 aprile tra memoria e attualità

Celebrazione del 25 aprile alla Casa del Popolo di Cerreto Guidi, nel segno della memoria e dell’impegno civile.
"Festeggiamo il 25 aprile consapevoli che senza i partigiani e la resistenza non avremmo potuto scrivere la nostra Costituzione", così gli organizzatori.
Spazio anche all’attualità: "Oggi il nostro pensiero va a quei popoli, come i palestinesi, ai quali è preclusa anche la terra ed a tutti gli altri, come Cuba, che rischiano l'indipendenza".
Con l’avvocato Gabriele Rugani approfondimento sui temi dell’autodeterminazione dei popoli alla luce della Costituzione italiana.
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