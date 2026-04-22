25 aprile, le celebrazioni a Cerreto Guidi

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Si terranno Sabato 25 Aprile, promosse dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, le Celebrazioni per l’81 °anniversario della Liberazione che richiamano il valore della Resistenza per la conquista della libertà, come importante momento fondativo della Repubblica.

Nel corso della mattinata per ribadire quanto sia importante mantenere la memoria della Resistenza e trasmettere ai giovani il valore della lotta per la conquista della libertà e della giustizia, saranno deposte delle corone commemorative in corrispondenza di lapidi e monumenti.

Il programma prevede la deposizione di corone d’alloro, alla presenza delle autorità civili e militari, secondo questo programma:

Ore 10.30 Lapide commemorativa, Chiesa di San Bartolomeo-Gavena;

Ore 10.45 Lapide commemorativa, Chiesa di Santa Maria Assunta-Bassa;

Ore 11.00 Lapide commemorativa, Via Vittorio Veneto- Cerreto Guidi;

Ore 11.15 Monumento ai Caduti, Piazza Vittorio Emanuele II -Cerreto Guidi;

Ore 11.45 Lapide commemorativa, Scuola elementare –Lazzeretto;

Ore 12.30 Lapide commemorativa, Piazza 23 Agosto-Stabbia

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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