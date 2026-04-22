A Avane un incontro per costruire un Patto educativo di comunità zonale

Prenderà avvio giovedì 23 aprile, dalle ore 14.30, presso La Vela “Margherita Hack” di Empoli, un percorso partecipativo promosso dalla Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Zona Empolese Valdelsa nell’ambito del Programma di intervento triennale di sviluppo della governance territoriale in materia di educazione e istruzione, finanziato da Regione Toscana.

L’incontro rappresenta il primo passo di un percorso di alcuni mesi che coinvolgerà scuole, enti locali, servizi, soggetti del terzo settore, realtà dei territori, con un obiettivo preciso: redigere e sottoscrivere un Patto educativo di comunità e rafforzare la rete di scuole zonale capace di mettere in relazione esperienze, risorse e competenze già presenti nell’Empolese Valdelsa.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le sfide educative di oggi richiedono una maggiore capacità di collaborazione tra i diversi soggetti che, a vario titolo, accompagnano la crescita di bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Per questo l’incontro del 23 aprile è pensato come un momento aperto e partecipativo: non una semplice presentazione, ma uno spazio di confronto per condividere ciò che già esiste, far emergere bisogni e priorità e iniziare a costruire insieme i prossimi passi.

Nel corso del pomeriggio, dopo i saluti istituzionali e una restituzione delle esperienze già attive sul territorio in termini di tavoli, reti e patti, i partecipanti saranno coinvolti in gruppi di lavoro, con una restituzione finale in plenaria.

La Conferenza Zonale rivolge l’invito alle scuole del territorio, ai docenti referenti, ai servizi, alle associazioni, alle cooperative, ai soggetti del terzo settore e a tutti coloro che, nei diversi contesti educativi e sociali, contribuiscono ogni giorno alla crescita delle nuove generazioni.

L’appuntamento del 23 aprile vuole essere l’inizio di un lavoro condiviso, concreto e continuativo, per costruire una cornice comune di corresponsabilità educativa a livello zonale e rafforzare le connessioni tra scuola e territorio

Per partecipare è possibile iscriversi tramite il link diffuso dalla Conferenza Zonale e dai Comuni della Zona Empolese Valdelsa: https://indagini.simurgricerche.it/index.php/916878?newtest=Y&lang=it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa