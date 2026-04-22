A Fucecchio la Costituzione festeggia i suoi 80 anni con la scuola

Riflettere sui principi fondamentali della Costituzione, sulle responsabilità delle istituzioni e di ciascuno di noi nel perseguirne a tutt’oggi la piena attuazione: è stato questo il cuore del progetto “La Costituzione a scuola”, realizzato per l'ottavo anno consecutivo nelle scuole primarie di Fucecchio dal Comitato per l’attuazione della Costituzione in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. A conclusione del percorso, martedì 28 aprile, è in programma al teatro Pacini la rappresentazione teatrale “Ogni bambino è un cittadino”, riservata agli studenti e agli insegnanti delle classi quinte. Lo spettacolo, di Enrico Falaschi e Claudio Benvenuti, è liberamente ispirato a “La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti: regia di Enrico Falaschi, con Claudio Benvenuti, Marco Sacchetti, interventi pittorici dal vivo di Angelo Italiano, scenografie di Federico Biancalani.

“La Costituzione a scuola”, progetto ideato da Roberto Vezzosi, è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Fucecchio e sostenuto da ANPI, Fucecchioèlibera, ARS Aps e Unicoop Fucecchio. Particolarmente significativo in questo anno in cui ricorre l’80° anniversario della Repubblica, è inserito all'interno dell'accordo “La scuola in Comune”. Le attività realizzate all'interno delle classi sono state tante: dai laboratori alla proiezione di film, dalla presentazione di libri fino all'incontro con gli autori. Dopo aver approfondito la lettura del libro “La Costituzione raccontata ai bambini” insieme all’autrice Anna Sarfatti, lo spettacolo del 28 aprile rappresenta dunque la conclusione del percorso che ha consentito ai ragazzi di avvicinarsi alla più preziosa delle nostre leggi, la Costituzione della Repubblica.

Nel mese di maggio, infine, è in programma un nuovo appuntamento che, sempre al teatro Pacini, vedrà protagonisti i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Fucecchio con la visione del film “C’è ancora domani”.

“Questo progetto – dichiara la sindaca di Fucecchio Emma Donnini – rappresenta un’occasione concreta per avvicinare i più giovani, ma non solo, ai valori fondamentali della nostra Costituzione. Investire sull’educazione civica significa costruire cittadini consapevoli e responsabili, ed è proprio attraverso iniziative come questa che si rafforza il legame tra scuola, istituzioni e comunità e si lavora per costruire una società trasversalmente più giusta ed accogliente”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Fucecchio

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