Al Versilia nasce bimbo di quasi 5 chili con parto spontaneo, è un evento raro

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All’ospedale Versilia nasce un bambino di quasi 5 chili con parto spontaneo: evento raro gestito con successo dal team medico

Un evento raro si è verificato nei giorni scorsi all’ospedale Versilia, dove una donna ha dato alla luce un bambino di quasi 5 chili attraverso un parto spontaneo fisiologico.

La madre, Sara, ha partorito Andrea, neonato dal peso di 4,890 chili, un caso che ha richiesto particolare attenzione da parte del personale sanitario, considerando che nascite oltre i 4,5 chili possono comportare maggiori complessità cliniche.

"Nei casi con peso alla nascita superiore ai 4-4,5 kg si possono presentare maggiori complessità durante il travaglio e il parto - spiega Martha Traupe, responsabile infermieristico-ostetrica area materno infantile della Versilia - e la gestione accurata del percorso nascita è fondamentale per garantire la massima sicurezza sia alla madre sia al neonato".

Durante il travaglio è stato attivato un monitoraggio continuo e personalizzato per valutare il benessere materno e fetale, con il coinvolgimento di un team multidisciplinare composto da ostetriche, infermieri, operatori socio-sanitari, ginecologi, anestesisti e neonatologi.

"Grazie a questi accorgimenti organizzativi e clinici, il parto si è svolto regolarmente e senza complicanze", conclude la responsabile.

Il parto si è quindi concluso positivamente, senza criticità, grazie al coordinamento e alla preparazione del personale sanitario

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