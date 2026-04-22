Attività estive per ragazzi a Montelupo Fiorentino: al via le iscrizioni dal 24 aprile

Sei diverse possibilità fra cui scegliere che si sviluppano fra il 15 giugno e fine luglio, per ragazzi da 4 a 14 anni.

Il Comune di Montelupo ha costruito in coprogettazione con le associazioni del territorio un’offerta eterogenea pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie e i gusti dei bambini.

La coopertiava Indaco propone “L’Atlante dei paesaggi”: un percorso sensoriale e creativo dedicato ai più piccoli, tra giochi, albi illustrati, laboratori e atelier. Le attività si sviluppano attorno alla scoperta di paesaggi naturali e insoliti, con uscite al Parco dell’Ambrogiana e momenti dedicati a lettura, archeologia, musica e arti motorie. Il centro estivo è rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni e si svolge dal 2 al 31 luglio.

E…State in Pista! è un centro estivo proposto da ACSI incentrato sullo sport e sull’atletica leggera, arricchito da laboratori sensoriali, creativi e di pasticceria. Le proposte si svolgono in un contesto inclusivo e pensato per favorire il benessere, il movimento e la socializzazione. L’iniziativa è rivolta ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni e si svolge dal 15 giugno al 10 luglio.

UISP Empoli Valdelsa APS propone due diverse attività

Multisport offre un programma ricco di attività sportive, laboratori creativi, giochi e avventure all’aria aperta. Ogni settimana sono previste uscite in piscina ed escursioni sul territorio, per un’esperienza che unisce divertimento, movimento e scoperta. Il percorso è rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e si svolge dal 15 giugno al 31 luglio.

Gioco Sport e Avventura è pensato per i bambini più piccoli e propone laboratori artistici, attività teatrali, inglese, esperienze nella natura e giornate in piscina. Il progetto punta a sviluppare creatività, movimento e curiosità attraverso attività diversificate e coinvolgenti. È rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni e si svolge dal 1 al 31 luglio.

Doppia proposta anche per Pubblica Assisitenza Montelupo

Officina delle Idee 2026 accompagna i partecipanti in un’estate all’insegna del mistero e dell’avventura. Ogni settimana è prevista una missione per recuperare i frammenti di una mappa segreta, fino alla grande caccia al tesoro finale. Il programma comprende anche passeggiate nella natura e una gita settimanale. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni e si svolge dal 15 giugno al 31 luglio. Summer Camp 2026, in collaborazione con ASD URME, propone attività motorie, giochi di squadra, piccoli tornei e momenti dedicati alla scoperta del territorio. Ogni settimana è prevista una gita dell’intera giornata, oltre a passeggiate all’aria aperta. Il centro estivo è rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e si svolge dal 29 giugno al 17 luglio.

Per tutti i dettagli su organizzazione e costi consultare il programma sul sito del comune: www.comune.montelupo- fiorentino.fi.it

Le iscrizioni possono essere presentate dal 24 aprile all’8 maggio rivolgendosi direttamente alle associazioni.

L’amministrazione comunale ha previsto un rimborso della retta del 50% per il secondo figlio e del 70% per il terzo figlio iscritto e oltre. Ne hanno diritto i residenti a Montelupo con un’Isee inferiore a 50.000 €.

Le attività estive 2026 sono state realizzate anche grazie a un contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia – fondo destinato ai Comuni per le attività socio- educative a favore di minori

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa