Torna "Il Cammino di Santo Sano", trekking tra storia e natura a Vinci

Un viaggio a piedi tra natura, memoria e identità collettiva: è questo lo spirito de "Il Cammino di Santo Sano", in programma domenica 3 maggio 2026 a Vinci. Un’iniziativa che unisce trekking, rievocazione storica e convivialità, pensata per valorizzare il territorio del Montalbano e le sue tradizioni più autentiche.

L’evento, che vede tra gli organizzatori l’associazione Montalbano Domani ODV e il comitato Vinci nel Cuore, rappresenta un esempio virtuoso di "percorso narrante": un itinerario che non si limita alla dimensione naturalistica, ma intreccia storia, cultura e ambiente. I partecipanti saranno guidati lungo i sentieri che collegano Vinci a Sant’Ansano, alla scoperta delle peculiarità geofisiche delle Greti e delle radici storiche di questo paesaggio unico. Il cammino sarà arricchito dalla rievocazione di un antico rito risalente al 1564: la visita del Podestà di Vinci e Cerreto Guidi, accompagnato dalla Compagnia dello Spirito Santo – oggi Misericordia di Vinci – per il tradizionale dono del cero, come previsto dagli statuti comunali dell’epoca. Una tradizione che rivive grazie alla presenza dei rappresentanti del Comune e della Misericordia, eredi naturali di questa consuetudine, insieme alle comunità locali legate al culto di Sant’Ansano, patrono anche della città di Siena.

Il ritrovo per il percorso trekking è fissato a Vinci, alle ore 14:30 ,in Piazza della Libertà, con partenza alle 14:45. Il percorso (4 Km, dislivello 150 mt), di difficoltà media, è adatto anche a ragazzi sopra i 10 anni abituati a camminare. Ad accompagnare i partecipanti saranno guide ambientali e storiche, che offriranno chiavi di lettura approfondite del territorio e delle sue vicende. A conclusione del prima parte del cammino, spazio alla convivialità con una merenda “di rito” a base di prodotti tipici del Montalbano – pane, cacio e vino – preparata dai volontari del Comitato Interparrocchiale Vinci-Sant’Ansano e dell’Associazione Strade dell’Olio e del Vino del Montalbano Le Colline di Leonardo. La quota di partecipazione è di 15 euro e comprende guida ambientale, guida storica, assicurazione e merenda. È richiesto equipaggiamento adeguato: scarpe da trekking, pantaloni lunghi e almeno un litro d’acqua.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti presso l’Ufficio Turistico di Vinci (ufficioturistico@comune.vinci.fi.it – tel. 0571 933285). Un’occasione per riscoprire il territorio passo dopo passo, dove ogni sentiero racconta una storia e ogni tradizione continua a vivere nel presente.

Fonte: Ufficio stampa