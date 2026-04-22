Cantieri a Vinci, il punto del sindaco Vanni

Proseguono i lavori a Vinci e nelle frazioni su diversi fronti. È Daniele Vanni, sindaco della città di Leonardo, a fare il punto della situazione, fornendo un elenco dettagliato dei lavori in corso e dei tempi di completamento.

“Al nuovo nido di Spicchio – spiega Vanni – a breve verranno istallati gli infissi. Le ditte coinvolte si stanno coordinando per permettere l’apertura del servizio a settembre 2026”.

I cantieri

In corso i lavori su Via dei Martiri per il parcheggio da 70 posti auto, 6 pullman e l’area verde, su Via Rossi per il rifacimento del marciapiede e la nuova illuminazione, sulla Pinetina della Doccia per i nuovi gradoni e il vialetto pedonale, su Via Roma (che verrà completata con gli arredi urbani) e Piazza Guazzesi (completamento della pavimentazione).

“In Via Giovanni XIII stiamo allargando il marciapiede adiacente alla fontana di acqua potabile, per favorire la sosta di cittadini e turisti – continua il sindaco -, mentre al nuovo centro di aggregazione giovanile [nell’area ex Tamburini] i lavori sono quasi ultimati: sono in fase di realizzazione gli esterni e l’acquisto degli arredi”.

Acquedotto e metanodotto

Il primo cittadino si sofferma anche sull’illuminazione del centro storico, che verrà rinnovata entro la fine dell’estate 2026 con la sostituzione di 184 lampioni, e sulle situazioni di Collegonzi/Piccaratico, San Pantaleo e Ripalta.

“A Collegonzi e Piccaratico stiamo raccogliendo le adesioni degli utenti e i lavori di metanizzazione per il primo lotto sono previsti per il mese di giugno 2026; a San Pantaleo, i lavori di sostituzione della rete idrica procedono regolarmente: Tra qualche settimana la strada verrà riaperta in attesa dell'asfaltatura finale prevista tra 4/5 mesi dopo che il terreno si sarà assestato; a Ripalta è prevista la costruzione di un campo da calcetto, per il quale abbiamo modificato il progetto iniziale pensando ad una struttura semichiusa per garantire maggiore sicurezza visto la vicinanza della strada. Inaugurazione prevista a settembre 2026”, conclude Vanni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate