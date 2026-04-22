Comune di Certaldo mette all’asta 7 veicoli non più in uso

Il Comune di Certaldo ha pubblicato un avviso di asta pubblica per la vendita di veicoli di proprietà comunale non più funzionanti e non più utilizzati, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 10 aprile 2026 e della conseguente determinazione dirigenziale.

L’asta riguarda 7 lotti, con le seguenti caratteristiche:

Lotto 1: Motocarro Piaggio Ape vasca – targa FI369837 – immatricolazione 03/12/1997 – base d’asta 300 €

Lotto 2: Motocarro Piaggio Ape – targa FI368276 – immatricolazione 03/06/1997 – base d’asta 250 €

Lotto 3: Escavatore Panda – targa FIAE335 – immatricolazione 18/04/1991 – base d’asta 500 €

Lotto 4: Autocarro Omai Sive – targa FIL23662 – immatricolazione 08/02/1991 – base d’asta 250 €

Lotto 5: Ponte mobile sviluppabile Cella su Fiat 40 – targa FID13438 – immatricolazione 13/09/1982 – base d’asta 300 €

Lotto 6: Scuolabus Iveco Fiat – targa FIN41852 – immatricolazione 01/03/1994 – base d’asta 300 €

Lotto 7: Lama livella terreno John Deere – base d’asta 100 €

Per una descrizione tecnica dettagliata dei mezzi si rimanda alle schede allegate all’avviso.

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, secondo la formula “visto e piaciuto”. Si tratta di mezzi non funzionanti, che non possono essere utilizzati né reimmessi sul mercato nelle condizioni attuali, ma solo a seguito di interventi di adeguamento alle normative di sicurezza, revisione e messa a norma. Tutti gli oneri relativi a riparazioni, collaudi, immatricolazioni, passaggio di proprietà e trasporto saranno interamente a carico dell’acquirente.

L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base stabilito per ciascun lotto. Non saranno ammesse offerte pari o inferiori alla base d’asta. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e sarà effettuata separatamente per ogni lotto.

Modalità e termini di partecipazione

Gli interessati potranno partecipare presentando la propria offerta entro le ore 23:59 del 24 maggio 2026:

tramite consegna a mano o invio postale al Protocollo del Comune di Certaldo (Borgo Garibaldi 37), in plico sigillato;

oppure tramite PEC all’indirizzo: comune.certaldo@postacert.toscana.it.

L’offerta dovrà contenere la domanda di partecipazione, l’offerta economica (in aumento rispetto alla base d’asta) e l’informativa privacy firmata.

Apertura delle offerte

L’apertura è prevista per il giorno 25 maggio 2026 alle ore 10:00.

Visione dei mezzi

È possibile visionare i veicoli presso il Cantiere Comunale, previo appuntamento.

Contatti per informazioni

Ing. Roberta Faraoni – 0571 661268 / 329 3813042 – ra.faraoni@comune.certaldo.fi.it

Consuelo Broccia – 0571 661255 / 320 4215478 – c.broccia@comune.certaldo.fi.it

L’avviso completo è disponibile sul sito del Comune di Certaldo nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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