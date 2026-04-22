Con un coltello nei pressi della stazione di Firenze, denunciato 25enne

Un giovane di 25 anni è stato denunciato dalla polizia per possesso di oggetti atti a offendere, dopo essere stato segnalato mentre armeggiava con un coltello nei pressi della stazione.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri in piazza Stazione, dove alcuni passanti hanno notato il giovane, di origine marocchina, e hanno allertato l’addetto alla sicurezza di un negozio. È quindi scattata la chiamata al numero unico di emergenza 112, con l’intervento delle forze dell’ordine sul posto.

All’arrivo degli agenti, il 25enne – regolarmente presente sul territorio – non aveva con sé alcuna arma. Il coltello è stato successivamente rinvenuto tra i binari della tramvia alla fermata di via Alamanni. Il giovane è stato denunciato.

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