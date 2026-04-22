Cultura popolare e teatro: appuntamenti a Villa Campanile e Orentano

Il Comune di Castelfranco di Sotto valorizza il territorio delle proprie frazioni attraverso la cultura popolare e il teatro.

Nel mese di maggio 2026 prende il via la rassegna “Teatro al tramonto”, due spettacoli all’aperto che animeranno le frazioni di Orentano e Villa Campanile. L’iniziativa è promossa dal Comune di Castelfranco di Sotto, capofila del progetto di rete Intesa Teatro Amatoriale, che riunisce dieci comuni della provincia di Pisa.

Il primo appuntamento è in programma domenica 3 maggio alle ore 18:30 a Orentano, presso Corte Carletti, via della Repubblica con lo spettacolo comico “… ma sulle sue donne… l’Alighieri ce l’avrà raccontata giusta?” della compagnia Hystrio Teatro di Capannoli. Lo spettacolo propone un viaggio ironico tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, in cui Beatrice, Pia de’ Tolomei e Francesca da Rimini dialogano sul loro rapporto con Dante Alighieri.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 17 maggio alle ore 18:30 a Villa Campanile, in piazza Sandro Pertini, con “Tramonta il sole – Canti popolari della tradizione toscana”, portato in scena dal Gruppo Storico Popolare Il Bruscello di Casteldelbosco. Lo spettacolo recupera la tradizione del teatro contadino attraverso canti e storie della cultura popolare, accompagnati dalla fisarmonica di Maurizio Mancini.

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero.

Fonte: Ufficio stampa

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