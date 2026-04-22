Fermato a Ponte a Elsa con 74 grammi di cocaina, finge malore per sfuggire all'arresto

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni con l’accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un servizio antidroga condotto nel territorio empolese.

L’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri in via Osteria Bianca, nella frazione di Ponte a Elsa, dove gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Empoli hanno fermato l’uomo, già noto come soggetto dedito allo spaccio.

Durante il controllo, il 35enne – alla guida di un’auto – avrebbe tentato di eludere gli agenti simulando un malore e accasciandosi a terra, cercando contestualmente di disfarsi di un involucro nascosto negli slip, subito recuperato dagli operatori. All’interno, 41 dosi di cocaina confezionate in un calzino.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire altri 47 involucri della stessa sostanza, occultati nel cruscotto, oltre a 1165 euro in contanti nel marsupio e ulteriori 1212 euro nel portafogli.

I controlli sono stati poi estesi all’abitazione dell’uomo a Montelupo Fiorentino, dove è stato trovato un bilancino di precisione. Complessivamente, sono stati sequestrati 74 grammi di cocaina e tutto il materiale ritenuto riconducibile all’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito presso la casa circondariale di Sollicciano.

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