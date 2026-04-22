Furti in 17 locali tra Lucca e la Piana: tre arresti dei carabinieri

Tre uomini, di 45, 33 e 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver messo a segno 17 furti in attività commerciali tra Lucca e la Piana. I tre, tutti residenti in città e già noti alle forze dell’ordine, sono destinatari di misure di custodia cautelare.

Le indagini, avviate a maggio 2025 e concluse a febbraio scorso, hanno ricostruito una lunga serie di colpi messi a segno tra maggio e ottobre in ristoranti, bar, pizzerie e negozi del territorio.

Secondo quanto emerso, la banda agiva con modalità consolidate: dopo alcuni sopralluoghi per individuare gli obiettivi, "due componenti del gruppo scendevano dall'auto e si dedicavano a forzare porte e finestre", utilizzando attrezzi da scasso, mentre un terzo complice restava alla guida per garantire la fuga.

Due degli indagati erano già stati fermati in flagranza nell’ottobre 2025 dopo un furto in un bar di Capannori. L’operazione dei carabinieri ha così consentito di attribuire al gruppo tutti i 17 episodi e di interrompere l’attività criminale.