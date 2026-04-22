Gialloblu C Femminile, coach Lazzeretti: "Bilancio positivo"

Obiettivo raggiunto. Si è chiusa con il sorriso la stagione del Gialloblu Castelfiorentino, che con tre giornate di anticipo rispetto all'ultima sirena ha potuto brindare alla salvezza e alla permanenza in serie C, ovvero all'obiettivo primario della società. E anche se l'occhiolino ai playoff c'è sempre stato, e quindi una punta di amarezza per non averli raggiunti pervade gli animi castellani, è indubbio che il bilancio non possa che essere positivo. Una stagione segnata in parte dagli infortuni, ma anche da un gruppo che è cresciuto dimostrando attaccamento, spirito di appartenenza e voglia di reagire.

Ed è proprio coach Gianni Lazzeretti, per il terzo anno consecutivo alla guida della squadra, a tirare le fila della stagione appena conclusa.

"Se devo tracciare un bilancio di questo anno, il bicchiere non può che essere mezzo pieno - spiega il tecnico castellano -. Abbiamo raggiunto la salvezza con tre giornate di anticipo e abbiamo lottato per l'accesso ai playoff, dimostrando di essere competitive contro tutte le squadre, comprese le prime della classe. Purtroppo, già durante l'estate abbiamo perso una giocatrice importante e durante il precampionato la nostra capitana, Giulia Lucchesi, si è rotta il legamento crociato. A questo si aggiungano tanti infortuni sopraggiunti durante l'arco della stagione che livello di organico e di rotazioni ci hanno influenzato, e non poco. Ma devo riconoscere che tutte le ragazze state brave a non piangersi addosso e rimboccarsi le maniche, mostrando grande voglia di reagire. Un impegno che non è mai venuto meno, così come il senso di appartenenza, e lo dimostra la presenza a tutte le iniziative organizzate dalla società. Ovviamente, resta un pò di amaro in bocca perché con un paio di vittorie in più adesso staremmo preparando i playoff, ma spero che questa amarezza possa rappresentare una motivazione in più per arrivare cariche all'inizio della prossima stagione. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, e in particolare a salutare Fabrizio Iserani, che dopo tanti anni ha deciso di prendersi una pausa dalla panchina: a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato va la mia riconoscenza, perché ogni traguardo raggiunto è stato possibile grazie alla compattezza dello staff e al lavoro di tutti. Infine - conclude il tecnico - un ringraziamento speciale al nostro pubblico, sempre presente e di partita in partita sempre più numeroso. Senza dubbio ha rappresentato il sesto uomo in campo, dandoci grande energia e facendoci sentire tutto il suo sostegno".

Dopo qualche giorno di riposo, dalla prossima settimana la squadra riprenderà gli allenamenti per iniziare a gettare le basi della prossima stagione.

Fonte: Abc - Ufficio stampa