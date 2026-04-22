Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro: open day e safety check gratuiti alla Livith S.p.A.

Livith S.p.A., realtà imprenditoriale fiorentina con sedi in Italia e all’estero e leader nel settore dei sistemi anticaduta per lavori in quota e in ambienti confinati, organizza il prossimo 28 aprile un open day aziendale, nella sede di Montespertoli (FI), in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul Lavoro (World Day for Safety and Health at Work).

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e riflessione, con il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni locali ed esperti del settore. È inoltre previsto uno spazio speakers’ corner dedicato, pensato per approfondire i temi della salute e della sicurezza attraverso il contributo attivo di tutti i collaboratori Livith, insieme all’intervento speciale di Matteo Micheli, ergonomo e specialista in sicurezza, igiene e salute sul lavoro.

Non si tratta di una semplice ricorrenza celebrativa, ma di un momento che si inserisce in un confronto sempre più attuale e necessario. La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un mero adempimento formale, ma deve affermarsi come un vero e proprio valore culturale, radicato in modo stabile all’interno delle organizzazioni. I numeri lo dimostrano con chiarezza: in Italia, ogni anno, migliaia di lavoratori perdono la vita o subiscono infortuni anche gravi, spesso riconducibili a situazioni che avrebbero potuto essere prevenute attraverso una maggiore consapevolezza, una formazione più efficace e una più attenta gestione dei rischi quotidiani.

“Cambiare mentalità – sottolinea il chairman Livith, Giacomo di Furia– è la sfida più difficile, ma anche la più necessaria. Non basta dotarsi dei dispositivi di protezione individuale corretti: occorre che ogni lavoratore li comprenda, li utilizzi in modo appropriato e, soprattutto, li percepisca non come un ostacolo operativo ma come una tutela concreta della propria vita. Allo stesso modo, chi guida un'impresa ha la responsabilità di costruire ambienti in cui la sicurezza sia una priorità condivisa, non una voce di costo da minimizzare. La prevenzione, quando diventa cultura aziendale, smette di essere un obbligo e diventa un investimento: nel benessere delle persone, nella reputazione dell'impresa, nella sostenibilità del lavoro nel lungo periodo”.

È in questo spirito che Livith S.p.A. ha scelto di aprire le proprie porte, mettendo a disposizione competenze, strumenti e spazi di dialogo per contribuire concretamente a costruire una cultura della sicurezza più matura e diffusa. Il programma della giornata prevede anche un pomeriggio dedicato al safety check gratuito dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Dalle 14.30 alle 17.30 il team Livith specializzato in ispezioni, revisioni e manutenzione dei dispositivi sarà a disposizione, su appuntamento, per revisionare DPI di III categoria: imbracature e cordini. Per info e prenotazioni è possibile scrivere a ispezioni@livith.it

Fonte: Ufficio Stampa