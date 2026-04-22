Giovani e volontariato, a Fucecchio torna 'Strade di volontà'

Torna a Fucecchio il progetto "Strade di volontà", realizzato dal Comune grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Il progetto promuove percorsi brevi di volontariato per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni compiuti, che nel periodo estivo, a partire dal 15 giugno, potranno fare esperienza di volontariato in servizi, associazioni ed enti del territorio. Le associazioni che hanno aderito al progetto sono molte e le attività da poter svolgere riguardano l'ambito educativo, sociale, sportivo, culturale e del tempo libero.

Per i minorenni è prevista un'esperienza di due settimane, mentre per i maggiorenni l'esperienza varia secondo le attività previste dal progetto in cui sono inseriti. Per ciascun partecipante è inoltre previsto un piccolo contributo forfettario.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 maggio, esclusivamente online (tutte le info alla pagina https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/strade-di-volonta.html). Gli iscritti saranno successivamente contattati per mail e invitati al colloquio seguendo i criteri previsti nel modulo, ferma restando una riserva di posti per coloro che sono in carico ai servizi o iscritti a percorsi specifici.

Tutti gli iscritti dovranno inoltre partecipare agli incontri formativi che verranno effettuati nel mese di maggio, prima dell'avvio del progetto, secondo il calendario che verrà consegnato durante il colloquio di assegnazione del servizio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa