Lucca perde Giulio Del Fiorentino, direttore storico dell'emittente televisiva lucchese NoiTv. Il giornalista è scomparso nella notte all'età di 56, compiuti proprio ieri. Lo scorso anno aveva scopertoi di essere malato.

Nato a Lucca e residente a Capannori, Del Fiorentino aveva iniziato il suo percorso professionale nel giornalismo alla fine degli anni Novanta, collaborando come corrispondente da Capannori per il quotidiano La Nazione. Nel 2000 era entrato a far parte della redazione di NoiTv, dove aveva costruito una carriera interna fino a diventare prima caporedattore e poi, nel 2012, direttore dell'emittente.

Parallelamente, dal 2005 collaborava anche con l'agenzia ANSA come corrispondente dalla provincia di Lucca, contribuendo alla diffusione di notizie dal territorio a livello nazionale.

Nel corso degli anni, Del Fiorentino si era distinto anche per la sua attenzione al mondo sportivo locale, in particolare al calcio. Grande tifoso della Lucchese, aveva seguito da vicino le vicende della squadra rossonera e per lungo tempo aveva condotto la trasmissione televisiva 'Curva Ovest', dedicata proprio ai colori della città.

La salma sarà accolta nella sala del commiato della Croce Verde di Lucca, dove familiari, amici e colleghi potranno rendergli omaggio.

Numerosi i messaggi di cordoglio, a partire dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, che ha ricordato il giornalista sui social sottolineandone il ruolo centrale nell'informazione locale: "Apprendo con dolore della scomparsa di Giulio Del Fiorentino, giornalista e direttore della redazione di NoiTv. Giulio è stato per anni una voce libera ed un volto familiare sugli schermi nelle nostre case. Con il suo lavoro ha raccontato Lucca giorno dopo giorno: la politica, le istituzioni, le feste e le tragedie, le decisioni di palazzo e le storie delle persone. Lo ha fatto con scrupolo, passione ed onestà intellettuale. Direttore, giornalista, cittadino, Giulio Del Fiorentino ha servito questa comunità tenendo accesa una luce: quella di un’informazione locale seria, presente, mai urlata, sempre radicata sul territorio. NoiTv, sotto la sua guida, è stata per Lucca un servizio pubblico nei fatti, prima che nelle etichette. Per questo, oggi, la città intera si sente più sola. Alla famiglia, alla redazione di NoiTv, ai colleghi ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene, esprimo il mio personale e commosso cordoglio e quello dell’Amministrazione comunale di Lucca. Lo ricorderemo ogni volta che una notizia sarà data con rispetto, che una domanda sarà posta senza sconti, che una telecamera entrerà nella vita della città per restituirla a tutti. Addio, direttore".

Anche l'Ordine dei Giornalisti della Toscana ha espresso cordoglio: "L'Ordine dei Giornalisti della Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa, a soli 56 anni, di Giulio Del Fiorentino, giornalista e volto noto della televisione. Iscritto all’Ordine dal 2000, è stato uno dei professionisti più attivi e preparati del panorama della provincia di Lucca e direttore per oltre un decennio di NoiTv. Il presidente Giampaolo Marchini e tutto il Consiglio dell’Ordine porgono le più sentite condoglianze alla famiglia e alla redazione di NoiTv".

Si unisce al cordoglio anche la Fondazione Carnevale di Viareggio, che esprime "il proprio cordoglio per la scomparsa di Giulio Del Fiorentino, giornalista e direttore di NoiTv, rivolto alla famiglia e a tutta la redazione".

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