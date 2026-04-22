Gli studenti Liceo Marconi protagonista in Europa

Il Liceo “G. Marconi” continua a rafforzare la propria dimensione europea grazie alla partecipazione al progetto Erasmus+ Programme SHOOT – Students Have Optimal Opportunities Together (n. 2023-1-IT02-KA220-SCH-000164931), un’iniziativa internazionale che promuove cittadinanza attiva, creatività digitale e collaborazione tra scuole europee.

Dal 15 al 19 dicembre 2025 una delegazione del liceo ha partecipato alla mobilità ad Athens e al Piraeus, ospitata dal 3rd Gymnasium of Nikaia. La delegazione era composta dal Dirigente Scolastico Luca Petrini, dalle professoresse Laura Tani e Tiziana Reali e dagli studenti Samanta Belaj, Emma Bianucci, Gianmarco Botrini, Carlotta Bulleri, Marco Candigliota, Febe Lazzerini, Federico Macchi, Giorgia Provvedi e Giulia Santonastaso, insieme a Francesca Ciampalini di Fo.Ri.Um. e agli studenti Alessio Averna e Luca Portone. Durante la settimana gli studenti hanno partecipato a workshop su storytelling digitale, fotografia e cittadinanza attiva, visitando anche luoghi simbolo della democrazia come il Pnyx e l’Acropolis Museum.

L’esperienza europea è proseguita con la mobilità in Spagna, dal 2 al 7 marzo 2026 ad Águilas, con attività presso il Colegio Carlos V e visita culturale a Málaga. Hanno partecipato le studentesse Sofia Bartolini, Viola Brotini, Benedetta Della Maggiore, Viola Dovere, Aurora Iadanza e Greta Regoli, insieme alle studentesse FoRiUm Rebecca Martino e Alessia Vecchio. Le attività si sono concentrate sullo sviluppo di competenze oratorie e audio-visive per la realizzazione di lezioni immersive. La delegazione era accompagnata dal Dirigente Luca Petrini e dai docenti Tiziana Reali, Laura Tani, Daniele Alamia e Francesca Ciampalini.

Un ulteriore successo arriva con la partecipazione di alcune studentesse del liceo al PEG – European Youth Parliament – 59th National Selection Conference Italia, tenutasi a Torino dal 15 al 19 aprile 2026. Le studentesse selezionate sono Ludovica Alderotti, Aurora Bolzan, AuroraGaietto, Noemi Giovannoni, Gemma La Monica (4I) e Viola Brotini (4A).

Queste esperienze confermano l’impegno del Liceo Marconi nel promuovere la partecipazione civica, le competenze internazionali e l’apertura europea tra gli studenti, offrendo opportunità

concrete di crescita culturale e personale.

Fonte: Ufficio stampa

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